9 марта «Вест Хэм» примет «Брентфорд» в рамках 5-го раунда Кубка Англии. Обе команды успешно прошли предыдущий этап турнира, победив с одинаковым счетом 1:0 – «молотобойцы» обыграли «Бертон», а «Брентфорд» оказался сильнее «Мэкклсфилда». Соперники хорошо знакомы друг другу по матчам АПЛ, поэтому встреча обещает быть напряженной и достаточно равной.

«Вест Хэм»

Лондонский клуб подходит к игре после победы над «Фулхэмом» в чемпионате (1:0). Команда достаточно стабильно набирает очки, хотя ее матчи редко получаются результативными. В последних пяти встречах «Вест Хэм» забил 5 мячей и пропустил 6. При этом команда регулярно отличается у чужих ворот – голы были в 10 из 12 последних матчей.

«Брентфорд»

«Брентфорд» в последнее время показывает неплохие результаты и не проигрывает в шести из восьми последних матчей. В прошлом туре АПЛ команда сыграла вничью с «Борнмутом» (0:0), а до этого провела яркий матч против «Бернли», победив со счетом 4:3. В последних пяти играх «Брентфорд» забил 6 голов и столько же пропустил.

Факты о командах

«Вест Хэм»

не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

забивает в 10 из 12 последних матчей

в последних 5 играх забил 5 голов

в последних 5 играх пропустил 6 голов

в среднем забивает 1.00 гола за игру

«Брентфорд»

не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

забивает в 6 последних очных матчах против «Вест Хэма»

в последних 5 играх: 6 забито и 6 пропущено

в среднем забивает 1.20 гола за матч

в среднем пропускает 1.20 гола за матч

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Брентфорд»

Матч выглядит достаточно равным. «Вест Хэм» играет дома и обычно действует осторожно в кубковых встречах, а «Брентфорд» нередко успешно выступает против этого соперника. Очные матчи команд часто проходят в упорной борьбе, где обе стороны имеют моменты.

С учетом текущей формы команд можно ожидать открытый матч с обменом голами. При этом небольшое преимущество может быть у хозяев благодаря домашнему полю.

Рекомендованные ставки: