8 ноября на стадионе «Монтиливи» в рамках 12-го тура Ла Лиги встретятся «Жирона» и «Алавес». Обе команды провели контрастные отрезки: если хозяева борются за выживание, то гости уверенно держатся в середине таблицы. Встреча обещает быть результативной и напряжeнной.

«Жирона»

Команда переживает непростую серию в чемпионате: три матча подряд без побед, при этом в каждом из них она и забивала, и пропускала. За последние пять встреч «Жирона» отличилась 10 раз – показатель неплохой для команды с 20-го места. Однако оборона продолжает сбоить: 10 пропущенных мячей за тот же отрезок – тревожный сигнал. В атаке главным оружием остаeтся Кристиан Стуани с четырьмя голами в восьми матчах.

«Алавес»

Гости демонстрируют более сбалансированную игру. В последних пяти матчах команда оформила 12 голов, при этом пропустила всего трижды. «Алавес» уверенно победил «Эспаньол» и разгромил «Гечо» в Кубке Испании. Карлос Висенте продолжает лидировать в атаке, а защита работает стабильно, что выделяет клуб на фоне конкурентов.

Факты о командах

«Жирона»

Не выигрывает в 3 матчах подряд в Ла Лиге

В среднем: 2.00 гола забито, 2.00 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 5 матчах подряд

Пропускает в 5 матчах подряд

«Алавес»

Победа в 2 из 3 последних официальных матчей

В среднем: 2.40 гола забито, 0.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

В последних 5 матчах пропустил только 3 мяча

Лучший бомбардир: Карлос Висенте (5 голов)

Прогноз на матч «Жирона» – «Алавес»

Несмотря на положение в таблице, «Жирона» сохраняет атакующий потенциал и стабильно забивает. Но оборонительные проблемы и плохая форма делают еe уязвимой. «Алавес», напротив, демонстрирует отличную форму и уверенность как в атаке, так и в обороне. При этом обе команды регулярно забивают – отсюда и ожидания результативного матча. Основной прогноз – победа гостей, с учeтом формы и баланса игры.

