«Жирона» – «Алавес»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 3.1

07 ноября 2025 9:14
Жирона - Алавес
08 нояб. 2025, суббота 16:00 | Испания. Примера, 12 тур
Перейти в онлайн матча
3.10
Победа «Алавеса»
Сделать ставку

8 ноября на стадионе «Монтиливи» в рамках 12-го тура Ла Лиги встретятся «Жирона» и «Алавес». Обе команды провели контрастные отрезки: если хозяева борются за выживание, то гости уверенно держатся в середине таблицы. Встреча обещает быть результативной и напряжeнной.

«Жирона»

Команда переживает непростую серию в чемпионате: три матча подряд без побед, при этом в каждом из них она и забивала, и пропускала. За последние пять встреч «Жирона» отличилась 10 раз – показатель неплохой для команды с 20-го места. Однако оборона продолжает сбоить: 10 пропущенных мячей за тот же отрезок – тревожный сигнал. В атаке главным оружием остаeтся Кристиан Стуани с четырьмя голами в восьми матчах.

«Алавес»

Гости демонстрируют более сбалансированную игру. В последних пяти матчах команда оформила 12 голов, при этом пропустила всего трижды. «Алавес» уверенно победил «Эспаньол» и разгромил «Гечо» в Кубке Испании. Карлос Висенте продолжает лидировать в атаке, а защита работает стабильно, что выделяет клуб на фоне конкурентов.

Факты о командах

«Жирона»

  • Не выигрывает в 3 матчах подряд в Ла Лиге
  • В среднем: 2.00 гола забито, 2.00 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Пропускает в 5 матчах подряд

«Алавес»

  • Победа в 2 из 3 последних официальных матчей
  • В среднем: 2.40 гола забито, 0.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • В последних 5 матчах пропустил только 3 мяча
  • Лучший бомбардир: Карлос Висенте (5 голов)

Личные встречи
47% (7)
27% (4)
27% (4)
23
Забитых мячей
16
1.53
В среднем за матч
1.07
3:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 12 тур
Жирона
1 : 0
08.11.2025
Алавес
Испания. Примера, 30 тур
Жирона
0 : 1
05.04.2025
Алавес
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
0 : 1
11.01.2025
Жирона
Испания. Примера, 35 тур
Алавес
2 : 2
10.05.2024
Жирона
Испания. Примера, 17 тур
Жирона
3 : 0
18.12.2023
Алавес
Испания. Примера, 38 тур
Алавес
2 : 1
18.05.2019
Жирона
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
1 : 1
12.01.2019
Алавес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Жирона
2 : 1
05.12.2018
Алавес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алавес
2 : 2
31.10.2018
Жирона
Испания. Примера, 33 тур
Алавес
1 : 2
19.04.2018
Жирона
Испания. Примера, 14 тур
Жирона
2 : 3
04.12.2017
Алавес
Испания. Сегунда, 34 тур
Жирона
1 : 0
16.04.2016
Алавес
Испания. Сегунда, 13 тур
Алавес
1 : 0
14.11.2015
Жирона
Испания. Сегунда, 39 тур
Алавес
0 : 3
20.05.2015
Жирона
Испания. Сегунда, 18 тур
Жирона
2 : 2
20.12.2014
Алавес
Показать все

Прогноз на матч «Жирона» – «Алавес»

Несмотря на положение в таблице, «Жирона» сохраняет атакующий потенциал и стабильно забивает. Но оборонительные проблемы и плохая форма делают еe уязвимой. «Алавес», напротив, демонстрирует отличную форму и уверенность как в атаке, так и в обороне. При этом обе команды регулярно забивают – отсюда и ожидания результативного матча. Основной прогноз – победа гостей, с учeтом формы и баланса игры.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Алавеса» – коэффициент 3.1
  • Индивидуальный тотал «Жироны» больше 0.5 – коэффициент 1.40

3.10
Победа «Алавеса»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Алавес Жирона
