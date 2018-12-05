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Расписание матчей
Испания. Кубок
Жирона - Алавес
Жирона - Алавес: обзор матча 05 декабря 2018
Жирона
05.12.2018, среда, 21:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Алавес
74'
А. Гранель
79'
Порту
62'
П. Алкала (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Жирона - Алавес
Желтая карточка
Б. Гарсия
82'
ГОЛ! 2:1!
Порту
Пас отдал
П. Робертс
79'
ГОЛ! 1:1!
А. Гранель
74'
68'
Желтая карточка
А. Марин
62'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
П. Алкала
56'
Желтая карточка
Д. Гуидетти
Желтая карточка
Хуанпе
33'
17'
Желтая карточка
А. Дигес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Дуглас Луис
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Порту
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
17
Борха
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Жирона
28
Эрик Монтес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
3-2-1-2
1
Ирайсос
6
Хуанпе
4
Алкала
22
Рамальо
15
Луис
6
Гранель
10
Порту
11
Лосано
22
Думбия
4-2-1-3
1
Сивера
26
Дигес
3
Марипан
2
Вигарай
3
Марин
16
Торрес
5
Брашанац
18
Бурги
19
Собрино
17
Борха
11
Гуидетти
Остались в запасе
Жирона
Алавес
10
Борха Гарсия
АП
28
Эрик Монтес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Кике Альварес
24
Джони
ЛВ
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
10
Борха Гарсия
АП
28
Эрик Монтес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Жирона - Алавес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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