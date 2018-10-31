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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алавес - Жирона
Алавес - Жирона: обзор матча 31 октября 2018
Алавес
31.10.2018, среда, 22:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Жирона
63'
Р. Собрино
88'
М. Агиррегабирия
18'
П. Алкала
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Алавес - Жирона
Желтая карточка
А. Дигес
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Агиррегабирия
Пас отдал
Бурги
88'
65'
Желтая карточка
К. Сони
ГОЛ! 1:1!
Р. Собрино
Пас отдал
Бурги
63'
18'
ГОЛ! 0:1!
П. Алкала
Пас отдал
А. Гарсия
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
17
Борха
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Алавес
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Жирона
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
28
Эрик Монтес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
15
Дуглас Луис
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
4-2-1-3
1
Сивера
2
Вигарай
3
Марипан
26
Дигес
20
Агиррегабирия
5
Брашанац
19
Гарсия
18
Бурги
11
Гуидетти
17
Борха
19
Собрино
3-1-2-2
1
Ирайсос
5
Муниеса
4
Алкала
20
Эспиноcа
8
Понс
24
Гарсия
10
Сони
11
Лосано
22
Думбия
Остались в запасе
Алавес
Жирона
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
23
Педро Порро
ПЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
28
Эрик Монтес
ЦЗ
15
Дуглас Луис
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
23
Педро Порро
ПЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
28
Эрик Монтес
ЦЗ
15
Дуглас Луис
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Алавес - Жирона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
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