«КАМАЗ» – «Волга»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 2.03

07 ноября 2025 8:30
КАМАЗ - Волга
08 нояб. 2025, суббота 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
2.03
Победа «КАМАЗа»
Сделать ставку

8 ноября «КАМАЗ» примет «Волгу Ульяновск» в рамках 18-го тура Первой лиги. Хозяева находятся в отличной форме и ведут борьбу за зону стыков, а гости продолжают находиться в зоне вылета и не могут стабилизировать оборонительную игру. Учитывая атакующий потенциал «КАМАЗа» и проблемы соперника в защите, встреча обещает быть результативной.

«КАМАЗ»

Команда из Набережных Челнов идет пятой в таблице с 29 очками после 17 туров. Подопечные показывают лучшую атаку в лиге – 30 голов, и при этом владеют положительной разницей мячей (+13), что говорит о хорошем балансе между линиями. В последних пяти турах «КАМАЗ» одержал три победы и забил 11 мячей, не пропустив ни одного в трех последних матчах. Лидер нападения Давид Караев забил 10 голов в 19 встречах, уверенно возглавляя список бомбардиров команды.

«Волга Ульяновск»

Клуб находится в зоне вылета и занимает 15-е место с 15 очками. Несмотря на определeнный прогресс в атаке (6 голов в последних пяти матчах), «Волга» пропускает слишком много – 9 голов за аналогичный отрезок. В 12 из 14 последних матчей команда из Ульяновска пропускала минимум один гол, а в среднем – 1.80 за игру. Это делает уязвимой даже при конкурентоспособной атаке (в среднем 1.20 гола за игру).

Факты о командах

«КАМАЗ»

  • Победы в 3 последних матчах
  • В среднем: 2.20 забито, 0.60 пропущено за 5 последних игр
  • 3 сухих матча подряд
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Волга Ульяновск»

  • Пропускает в 12 из 14 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено за 5 последних игр
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи
46% (11)
25% (6)
29% (7)
25
Забитых мячей
18
1.04
В среднем за матч
0.75
4:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
2 : 3
08.11.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Волга
1 : 2
26.07.2025
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 21 тур
КАМАЗ
0 : 0
06.03.2023
Волга
Россия. Первая лига, 5 тур
Волга
0 : 2
13.08.2022
КАМАЗ
Россия. Кубок, 1/64 финала
Волга
2 : 0
02.09.2020
КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Волга
0 : 1
06.10.2019
КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
КАМАЗ
4 : 0
01.08.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Волга
0 : 2
15.10.2018
КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 4 тур
КАМАЗ
2 : 1
11.08.2018
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Волга
0 : 1
27.05.2018
КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
КАМАЗ
0 : 0
19.07.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Волга
0 : 1
30.05.2017
КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 10 тур
КАМАЗ
0 : 2
13.09.2016
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
Волга
1 : 0
28.07.2016
КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 23 тур
КАМАЗ
1 : 0
12.05.2015
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 20 тур
КАМАЗ
0 : 0
24.04.2015
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 10 тур
Волга
0 : 0
12.09.2014
КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
КАМАЗ
1 : 1
18.05.2014
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Волга
1 : 2
29.09.2013
КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
КАМАЗ
2 : 3
01.08.2013
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 29 тур
Волга
1 : 0
24.05.2013
КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
КАМАЗ
0 : 2
04.10.2012
Волга
Россия. Первый дивизион, 44 тур
КАМАЗ
2 : 0
06.11.2008
Волга
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Волга
0 : 0
30.03.2008
КАМАЗ
Показать все

Прогноз на матч

Форма «КАМАЗа» в октябре и ноябре внушает уверенность: уверенные победы, стабильность в обороне и активная работа в атаке. Ульяновская команда, напротив, часто теряет концентрацию в обороне и пропускает почти в каждом матче. При этом она всe же способна забить, особенно в гостях, что делает матч потенциально результативным. В подобных условиях ставка на победу «КАМАЗа» с тоталом выглядит обоснованной.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «КАМАЗа» – коэффициент 2.03
  • Индивидуальный тотал «КАМАЗа» больше 1.5 – коэффициент 1.95

2.03
Победа «КАМАЗа»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Россия. PARI Первая лига Волга КАМАЗ
