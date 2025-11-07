8 ноября «КАМАЗ» примет «Волгу Ульяновск» в рамках 18-го тура Первой лиги. Хозяева находятся в отличной форме и ведут борьбу за зону стыков, а гости продолжают находиться в зоне вылета и не могут стабилизировать оборонительную игру. Учитывая атакующий потенциал «КАМАЗа» и проблемы соперника в защите, встреча обещает быть результативной.

«КАМАЗ»

Команда из Набережных Челнов идет пятой в таблице с 29 очками после 17 туров. Подопечные показывают лучшую атаку в лиге – 30 голов, и при этом владеют положительной разницей мячей (+13), что говорит о хорошем балансе между линиями. В последних пяти турах «КАМАЗ» одержал три победы и забил 11 мячей, не пропустив ни одного в трех последних матчах. Лидер нападения Давид Караев забил 10 голов в 19 встречах, уверенно возглавляя список бомбардиров команды.

«Волга Ульяновск»

Клуб находится в зоне вылета и занимает 15-е место с 15 очками. Несмотря на определeнный прогресс в атаке (6 голов в последних пяти матчах), «Волга» пропускает слишком много – 9 голов за аналогичный отрезок. В 12 из 14 последних матчей команда из Ульяновска пропускала минимум один гол, а в среднем – 1.80 за игру. Это делает уязвимой даже при конкурентоспособной атаке (в среднем 1.20 гола за игру).

Факты о командах

«КАМАЗ»

Победы в 3 последних матчах

В среднем: 2.20 забито, 0.60 пропущено за 5 последних игр

3 сухих матча подряд

Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Волга Ульяновск»

Пропускает в 12 из 14 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено за 5 последних игр

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Прогноз на матч

Форма «КАМАЗа» в октябре и ноябре внушает уверенность: уверенные победы, стабильность в обороне и активная работа в атаке. Ульяновская команда, напротив, часто теряет концентрацию в обороне и пропускает почти в каждом матче. При этом она всe же способна забить, особенно в гостях, что делает матч потенциально результативным. В подобных условиях ставка на победу «КАМАЗа» с тоталом выглядит обоснованной.

Рекомендованные ставки: