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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - КАМАЗ
Волга - КАМАЗ: обзор матча 13 августа 2022
Волга
13.08.2022, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
КАМАЗ
54'
С. Серченков
69'
А. Цыганцов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - КАМАЗ
84'
Замена
И. Бадртдинов
️️️️
В. Пальцев
Желтая карточка
А. Абазов
83'
79'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
В. Бабаев
Желтая карточка
И. Беляков
75'
Замена
А. Кротов
️️️️
Р. Махмутов
73'
Замена
И. Беляков
️️️️
А. Герюгов
73'
69'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Цыганцов
Желтая карточка
А. Герюгов
65'
Замена
К. Морозов
️️️️
Д. Рахманов
62'
Замена
А. Цыганцов
️️️️
Д. Ефремов
62'
59'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
А. Гаглоев
59'
Замена
И. Голятов
️️️️
С. Серченков
54'
ГОЛ! 0:1!
С. Серченков
Замена
И. Сергеев
️️️️
Б. Билалов
51'
46'
Замена
Д. Таликин
️️️️
Ю. Кириллов
3'
Желтая карточка
Н. Толстопятов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Семен Морозов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
23
Руслан Махмутов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
8
Сергей Серченков
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
11
Владлен Бабаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Волга
60
Владислав Полетаев
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
55
Иван Устинов
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
23
Антон Кротов
ОП
87
Герман Паскин
АП
99
Иван Сергеев
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Даниил Шамкин
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Морозов
23
Абазов
5
Максименков
95
Магомадов
7
Герюгов
22
Рахманов
23
Махмутов
22
Ефремов
8
Рахманов
89
Джикия
9
Билалов
4-1-4-1
71
Мамин
8
Серченков
20
Полюткин
65
Толстопятов
17
Пальцев
42
Кириллов
6
Свежов
11
Гаглоев
96
Мохаммад
7
Аюкин
11
Бабаев
9
Билалов
99
Сергеев
99
Сергеев
9
Билалов
22
Ефремов
13
Цыганцов
13
Цыганцов
22
Ефремов
22
Рахманов
5
Морозов
5
Морозов
22
Рахманов
23
Махмутов
23
Кротов
23
Кротов
23
Махмутов
7
Герюгов
10
Беляков
10
Беляков
7
Герюгов
17
Пальцев
19
Бадртдинов
19
Бадртдинов
17
Пальцев
11
Бабаев
10
Кирсанов
10
Кирсанов
11
Бабаев
11
Гаглоев
8
Шамкин
8
Шамкин
11
Гаглоев
8
Серченков
17
Голятов
17
Голятов
8
Серченков
42
Кириллов
97
Таликин
97
Таликин
42
Кириллов
Остались в запасе
Волга
КАМАЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
55
Иван Устинов
ЦЗ
87
Герман Паскин
АП
10
Никита Муромский
ЛВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
4
Артем Абрамов
ПЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
55
Иван Устинов
ЦЗ
87
Герман Паскин
АП
10
Никита Муромский
ЛВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
Остались в запасе
4
Артем Абрамов
ПЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Аитов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Волга - КАМАЗ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Помощники судьи:
Алексей Ермилов (Москва)
Дмитрий Серебряков (Химки)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Труд
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