5 ноября в Екатеринбурге состоится матч 14-го тура Первой лиги, где «Урал» примет «Челябинск». Хозяева входят в лидирующую группу и продолжают борьбу за прямой выход в РПЛ, а гости проводят крепкий сезон, но в последних турах заметно сбавили темп.
«Урал»
После вылета из Кубка России команда сосредоточилась на чемпионате и выдала серию из трeх побед подряд. «Урал» уверенно обыграл «Чайку» (1:0), «Арсенал» (2:1) и «Сокол» (2:0), что позволило подняться на второе место в таблице. За последние пять матчей уральцы забили 6 мячей и пропустили 7, а средний показатель результативности – 1.2 гола за игру. Лидером атаки остаeтся Мартин Секулич, оформивший 6 голов за 16 туров. При этом команда стабильно создаeт моменты, но не всегда доводит их до гола, что делает игры плотными и напряжeнными.
«Челябинск»
Гости переживают спад: без побед уже пять туров подряд. В последнем матче «Челябинск» уступил «Шиннику» (0:1), а до этого сыграл трижды вничью, демонстрируя осторожный футбол. Команда надeжно действует в защите – всего 3 пропущенных за 5 встреч, но атака явно буксует: всего 2 забитых гола за тот же период. Гаррик Левин остаeтся лучшим бомбардиром (5 голов), однако в последние туры редко получает поддержку в атакующей трети. В среднем «Челябинск» забивает 0.4 гола за игру и делает ставку на сдерживание соперника.
Факты о командах
«Урал»
- 3 победы подряд в чемпионате
- Забивает в 5 последних матчах
- В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено
- 33 очка после 16 туров и 2-е место
«Челябинск»
- Без побед в 5 последних матчах
- В среднем: 0.40 забито, 0.60 пропущено
- 3 пропущенных и 2 забитых за 5 последних игр
- Не проигрывает в 6 из 8 выездных матчей
Прогноз на матч «Урал» – «Челябинск»
Хозяева находятся в отличной форме и стабильно побеждают, тогда как гости испытывают сложности в атаке. «Урал» контролирует мяч, уверенно действует дома и редко позволяет сопернику навязать свой темп. «Челябинск» наверняка сыграет от обороны, делая ставку на плотность и редкие контратаки. Тем не менее, класс и структура игры «Урала» должны сыграть решающую роль. Ожидается матч с преимуществом хозяев, но не слишком результативный, с акцентом на контроль и сдерживание рисков.
Рекомендованные ставки
- Победа «Урала» с форой (-1) – коэффициент 1.88
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80