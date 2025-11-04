5 ноября в Екатеринбурге состоится матч 14-го тура Первой лиги, где «Урал» примет «Челябинск». Хозяева входят в лидирующую группу и продолжают борьбу за прямой выход в РПЛ, а гости проводят крепкий сезон, но в последних турах заметно сбавили темп.

«Урал»

После вылета из Кубка России команда сосредоточилась на чемпионате и выдала серию из трeх побед подряд. «Урал» уверенно обыграл «Чайку» (1:0), «Арсенал» (2:1) и «Сокол» (2:0), что позволило подняться на второе место в таблице. За последние пять матчей уральцы забили 6 мячей и пропустили 7, а средний показатель результативности – 1.2 гола за игру. Лидером атаки остаeтся Мартин Секулич, оформивший 6 голов за 16 туров. При этом команда стабильно создаeт моменты, но не всегда доводит их до гола, что делает игры плотными и напряжeнными.

«Челябинск»

Гости переживают спад: без побед уже пять туров подряд. В последнем матче «Челябинск» уступил «Шиннику» (0:1), а до этого сыграл трижды вничью, демонстрируя осторожный футбол. Команда надeжно действует в защите – всего 3 пропущенных за 5 встреч, но атака явно буксует: всего 2 забитых гола за тот же период. Гаррик Левин остаeтся лучшим бомбардиром (5 голов), однако в последние туры редко получает поддержку в атакующей трети. В среднем «Челябинск» забивает 0.4 гола за игру и делает ставку на сдерживание соперника.

Факты о командах

«Урал»

3 победы подряд в чемпионате

Забивает в 5 последних матчах

В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено

33 очка после 16 туров и 2-е место

«Челябинск»

Без побед в 5 последних матчах

В среднем: 0.40 забито, 0.60 пропущено

3 пропущенных и 2 забитых за 5 последних игр

Не проигрывает в 6 из 8 выездных матчей

Прогноз на матч «Урал» – «Челябинск»

Хозяева находятся в отличной форме и стабильно побеждают, тогда как гости испытывают сложности в атаке. «Урал» контролирует мяч, уверенно действует дома и редко позволяет сопернику навязать свой темп. «Челябинск» наверняка сыграет от обороны, делая ставку на плотность и редкие контратаки. Тем не менее, класс и структура игры «Урала» должны сыграть решающую роль. Ожидается матч с преимуществом хозяев, но не слишком результативный, с акцентом на контроль и сдерживание рисков.

Рекомендованные ставки