Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Олимпиакос» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 4 ноября 2025 с коэффициентом 1.93

03 ноября 2025 10:28
Олимпиакос - ПСВ
04 нояб. 2025, вторник 23:00 | Лига чемпионов, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.93
Тотал больше 3 голов
Сделать ставку

На «Георгиос Караискакис» в Пирее состоится встреча 4-го тура Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «ПСВ». Греки пытаются сохранить шансы на выход из группы, тогда как гости из Эйндховена ведут борьбу за плей-офф и выглядят одной из самых ярких атакующих команд турнира.

«Олимпиакос»

После разгрома от «Барселоны» (1:6) команда сумела быстро восстановиться, выиграв три матча подряд в чемпионате и Кубке Греции. В последних пяти встречах «Олимпиакос» забил 12 мячей и пропустил 7, демонстрируя активный стиль в атаке и уверенность на домашнем поле. Аюб Эль-Кааби в хорошей форме – 7 голов в 13 матчах, при этом он регулярно открывает счeт в играх команды. Основная проблема остаeтся прежней – игра в обороне. Греки нередко рискуют при выходе из-под прессинга, что приводит к моментам у их ворот. Однако в Пирее коллектив традиционно прибавляет и не боится играть первым номером даже против сильных соперников.

«ПСВ»

Нидерландский клуб проводит впечатляющий отрезок: пять побед подряд во всех турнирах и 20 забитых голов за этот период. Команда демонстрирует скоростной атакующий футбол и отличное взаимодействие в линии нападения. Исмаэль Сайбари, забивший 10 мячей в 15 матчах, остаeтся ключевым игроком в системе ПСВ. В Лиге чемпионов голландцы уже разгромили «Наполи» (6:2), доказав, что способны бороться на равных с топами. Однако оборона по-прежнему далека от надeжности – команда пропускает в каждом матче турнира, в среднем 1.4 мяча за игру. ПСВ не боится играть открыто, но это делает их уязвимыми против быстрых контратак.

Факты о командах

«Олимпиакос»

  • Не выигрывает в 3 матчах Лиги чемпионов подряд
  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем: 2.40 забитого и 1.40 пропущенного за игру
  • Победы в 3 последних матчах во всех турнирах

«ПСВ»

  • Побеждает в 5 последних матчах подряд
  • Забивает в 10 последних матчах
  • В среднем: 4.00 забитого и 1.40 пропущенного за игру
  • Пропускает в 4 последних матчах Лиги чемпионов

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
5
Забитых мячей
4
2.5
В среднем за матч
2
4:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:2
Лига Европы, 1/16 финала
ПСВ
2 : 1
25.02.2021
Олимпиакос
Лига Европы, 1/16 финала
Олимпиакос
4 : 2
18.02.2021
ПСВ

Прогноз на матч «Олимпиакос» – «ПСВ»

Обе команды играют в атакующем стиле и не склонны к осторожности. «ПСВ» находится в отличной форме и, судя по статистике, не собирается сбавлять темп. Голландцы действуют ярко и агрессивно, но уязвимы при стандартах и в защите против быстрой контригры. «Олимпиакос» дома традиционно прибавляет, и с поддержкой трибун способен навязать борьбу. Ожидается открытая игра с множеством опасных моментов и голами с обеих сторон. В таких условиях логично выбрать ставку на результативный матч, где гости всe же выглядят чуть убедительнее.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 3 голов – коэффициент 1.93
  • Победа «ПСВ» – коэффициент 2.00

1.93
Тотал больше 3 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов ПСВ Олимпиакос
Другие прогнозы
04.11.2025
23:00
1.33
Лига чемпионов, 4 тур
Тоттенхэм - Копенгаген
Победа «Тоттенхэма»
04.11.2025
23:00
1.93
Лига чемпионов, 4 тур
Олимпиакос - ПСВ
Тотал больше 3 голов
04.11.2025
23:00
1.50
Лига чемпионов, 4 тур
Буде-Глимт - Монако
Тотал больше 2.5 голов
04.11.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 4 тур
Ювентус - Спортинг
Тотал больше 2.0 голов
05.11.2025
16:00
1.55
Россия. Кубок, 1/4 финала
Оренбург - Краснодар
Победа «Краснодара»
05.11.2025
17:00
1.88
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал - Челябинск
Победа «Урала» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 