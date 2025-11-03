На «Георгиос Караискакис» в Пирее состоится встреча 4-го тура Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «ПСВ». Греки пытаются сохранить шансы на выход из группы, тогда как гости из Эйндховена ведут борьбу за плей-офф и выглядят одной из самых ярких атакующих команд турнира.

«Олимпиакос»

После разгрома от «Барселоны» (1:6) команда сумела быстро восстановиться, выиграв три матча подряд в чемпионате и Кубке Греции. В последних пяти встречах «Олимпиакос» забил 12 мячей и пропустил 7, демонстрируя активный стиль в атаке и уверенность на домашнем поле. Аюб Эль-Кааби в хорошей форме – 7 голов в 13 матчах, при этом он регулярно открывает счeт в играх команды. Основная проблема остаeтся прежней – игра в обороне. Греки нередко рискуют при выходе из-под прессинга, что приводит к моментам у их ворот. Однако в Пирее коллектив традиционно прибавляет и не боится играть первым номером даже против сильных соперников.

«ПСВ»

Нидерландский клуб проводит впечатляющий отрезок: пять побед подряд во всех турнирах и 20 забитых голов за этот период. Команда демонстрирует скоростной атакующий футбол и отличное взаимодействие в линии нападения. Исмаэль Сайбари, забивший 10 мячей в 15 матчах, остаeтся ключевым игроком в системе ПСВ. В Лиге чемпионов голландцы уже разгромили «Наполи» (6:2), доказав, что способны бороться на равных с топами. Однако оборона по-прежнему далека от надeжности – команда пропускает в каждом матче турнира, в среднем 1.4 мяча за игру. ПСВ не боится играть открыто, но это делает их уязвимыми против быстрых контратак.

Факты о командах

«Олимпиакос»

Не выигрывает в 3 матчах Лиги чемпионов подряд

Забивает в 6 последних матчах

В среднем: 2.40 забитого и 1.40 пропущенного за игру

Победы в 3 последних матчах во всех турнирах

«ПСВ»

Побеждает в 5 последних матчах подряд

Забивает в 10 последних матчах

В среднем: 4.00 забитого и 1.40 пропущенного за игру

Пропускает в 4 последних матчах Лиги чемпионов

Прогноз на матч «Олимпиакос» – «ПСВ»

Обе команды играют в атакующем стиле и не склонны к осторожности. «ПСВ» находится в отличной форме и, судя по статистике, не собирается сбавлять темп. Голландцы действуют ярко и агрессивно, но уязвимы при стандартах и в защите против быстрой контригры. «Олимпиакос» дома традиционно прибавляет, и с поддержкой трибун способен навязать борьбу. Ожидается открытая игра с множеством опасных моментов и голами с обеих сторон. В таких условиях логично выбрать ставку на результативный матч, где гости всe же выглядят чуть убедительнее.

