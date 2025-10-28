29 октября в Жодино состоится матч 16-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Торпедо-БелАЗ» примет «Гомель». Обе команды проводят неровный сезон, но подходят к встрече в достаточно боевом состоянии – ожидается равная и результативная игра.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинцы занимают пятое место в таблице с 44 очками и по-прежнему борются за еврокубковую зону. После минимального поражения от БАТЭ (0:1) команда будет стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками. На своем поле «Торпедо-БелАЗ» действует стабильно – не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома.В последних пяти встречах команда забила 8 мячей и пропустила 7. Проблема заключается в нестабильности обороны: команда пропускает уже пять матчей подряд. При этом атака остается грозным оружием – особенно эффективно работает игра через фланги и подключения полузащитников. Лучший бомбардир Павел Седько сохраняет стабильность, забив 10 голов в чемпионате.

«Гомель»

Гости идут на 10-й позиции с 33 очками и показывают неплохие результаты в концовке сезона. В последнем туре команда разгромила «Слуцк» (4:1), что стало лучшей игрой за последние недели. В пяти предыдущих матчах «Гомель» забил 12 голов и пропустил 8, демонстрируя агрессивный атакующий стиль.Коллектив отличается хорошей реализацией моментов, особенно в быстрых атаках и при стандартных положениях. Однако игра в защите остаeтся слабым звеном – команда регулярно допускает ошибки и пропускает в большинстве матчей. Тем не менее, «Гомель» не проигрывает в 7 из 9 последних встреч и прибавляет в концовках матчей, что может стать фактором в этом противостоянии.

Факты о командах

«Торпедо-БелАЗ»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома

В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 последних встречах

Забивает в 4 из 5 последних матчей

«Гомель»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

В среднем: 2.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 9 из 11 последних матчей

Пропускает в 5 из 7 последних встреч

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Гомель»

Обе команды подходят к матчу в атакующем настрое, и статистика указывает на вероятность результативного сценария. «Торпедо-БелАЗ» силен дома, но допускает ошибки в обороне. «Гомель» же набрал ход и стабильно забивает, но при этом часто оставляет зоны за спиной.Жодинцы будут владеть инициативой, однако «Гомель» способен поймать хозяев на контратаке. Учитывая текущее состояние обеих команд и их показатели в последних турах, стоит ожидать открытый футбол с голами с обеих сторон. Победа «Торпедо-БелАЗ» выглядит логичным вариантом, но рискованным – оптимальным решением будет ставка на результативность.

Рекомендованные ставки