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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Гомель
Торпедо-БелАЗ - Гомель: обзор матча 05 октября 2024
Торпедо-БелАЗ
05.10.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Гомель
11'
И. Василевич
66'
А. Шукуров
52'
А. Антилевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Гомель
Замена
И. Бурко
️️️️
И. Руцкий
81'
77'
Замена
А. Потапенко
️️️️
Ф. Нето
74'
Красная карточка
И. Грищенко
Желтая карточка
А. Ковалев
73'
70'
Замена
И. Заяц
️️️️
А. Антилевский
70'
Замена
И. Грищенко
️️️️
Л. Алиу
ГОЛ! 2:1!
А. Шукуров
Пас отдал
А. Ковалев
66'
Замена
М. Мякиш
️️️️
Т. Шарковский
57'
Замена
М. Скавыш
️️️️
Д. Лаптев
57'
Замена
А. Ковалев
️️️️
И. Василевич
57'
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Антилевский
ГОЛ! 1:0!
И. Василевич
Пас отдал
А. Шукуров
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
25
Илья Василевич
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
25
Фернандо Нето
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Anton Semenov
ЦП
9
Илья Грищенко
ЦФ
4-1-1-2-2
41
Плотников
11
Левицкий
19
Руцкий
13
Залеский
27
Нечаев
44
Бутаревич
10
Шарковский
30
Побудей
10
Шукуров
10
Лаптев
25
Василевич
4-2-2-2
44
Клещук
15
Яцкевич
3
Чаговец
4
Ращеня
30
Трояков
25
Нето
20
Алиу
2
Рылач
37
Давискиба
11
Эффаге
11
Антилевский
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
10
Шарковский
6
Мякиш
6
Мякиш
10
Шарковский
25
Василевич
17
Ковалев
17
Ковалев
25
Василевич
10
Лаптев
15
Скавыш
15
Скавыш
10
Лаптев
11
Антилевский
16
Заяц
16
Заяц
11
Антилевский
25
Нето
17
Потапенко
17
Потапенко
25
Нето
20
Алиу
9
Грищенко
9
Грищенко
20
Алиу
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Гомель
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Гомель
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
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