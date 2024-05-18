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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Торпедо-БелАЗ
Гомель - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 18 мая 2024
Гомель
18.05.2024, суббота, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Торпедо-БелАЗ
88'
Замена
️️️️
А. Ксенофонтов
Желтая карточка
А. Рылач
83'
Замена
Е. Барсуков
️️️️
И. Грищенко
81'
Замена
К. Ермакович
️️️️
А. Антилевский
77'
71'
Замена
Н. Пацко
️️️️
И. Руцкий
71'
Замена
И. Василевич
️️️️
А. Ковалев
Замена
Д. Козловский
️️️️
Т. Пухов
56'
46'
Замена
М. Скавыш
️️️️
А. Кобет
21'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
А. Залеский
12'
Желтая карточка
А. Ковалев
Желтая карточка
Ф. Акын
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
54
Фуркан Акын
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
15
Денис Козловский
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
31
Павел Пришивалко
ВР
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
25
Илья Василевич
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
4-1-2-3
44
Клещук
91
Назаренко
16
Заяц
4
Ращеня
15
Яцкевич
54
Акын
7
Пухов
2
Рылач
11
Эффаге
11
Антилевский
9
Грищенко
4-1-1-3-1
16
Абрамович
27
Нечаев
19
Руцкий
13
Залеский
11
Левицкий
44
Бутаревич
6
Премудров
17
Ковалев
10
Шукуров
30
Побудей
9
Кобет
9
Грищенко
8
Барсуков
8
Барсуков
9
Грищенко
7
Пухов
15
Козловский
15
Козловский
7
Пухов
11
Антилевский
8
Ермакович
8
Ермакович
11
Антилевский
13
Залеский
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
13
Залеский
19
Руцкий
29
Пацко
29
Пацко
19
Руцкий
17
Ковалев
25
Василевич
25
Василевич
17
Ковалев
9
Кобет
15
Скавыш
15
Скавыш
9
Кобет
Остались в запасе
Гомель
Торпедо-БелАЗ
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
31
Павел Пришивалко
ВР
6
Максим Мякиш
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
Остались в запасе
31
Павел Пришивалко
ВР
6
Максим Мякиш
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Гомель - Торпедо-БелАЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
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