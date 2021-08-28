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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Гомель
Торпедо-БелАЗ - Гомель: обзор матча 28 августа 2021
Торпедо-БелАЗ
28.08.2021, суббота, 16:30
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Гомель
62'
А. Соловей (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо-БелАЗ - Гомель
90'
+4
Желтая карточка
Б. Мишенко
Замена
Д. Антилевский
️️️️
Y. Gabovda
81'
79'
Замена
Б. Мишенко
️️️️
Н. Некрасов
78'
Замена
И. Заяц
️️️️
П. Чикида
Замена
К. Кириленко
️️️️
А. Антилевский
72'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Соловей
Желтая карточка
Д. Яшин
61'
58'
Замена
Д. Гомза
️️️️
A. Vaskov
Замена
E. Astakhov
️️️️
M. Afanasjev
46'
15'
Желтая карточка
П. Чикида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
0
M. Afanasjev
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
7
Yuri Gabovda
ЦФ
44
Алан Аусси
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Гомель
12
Алексей Иванов
ЦЗ
27
Александр Васильев
ЦП
9
Александр Батищев
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЦФ
18
Никита Некрасов
ЦФ
0
A. Vaskov
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
56
Руслан Юденков
ЦФ
27
Павел Чикида
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Торпедо-БелАЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
55
Ivan Sivakov
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
99
Шахром Самиев
ЦФ
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
16
Евгений Абрамович
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Гомель
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
2-1-4-4
5
Бурко
88
Яшин
2
Носко
0
6
Премудров
20
Велозо
11
Антилевский
7
1
Бушма
12
Гружевский
44
Аусси
1-1-5
12
Иванов
27
Васильев
0
22
Иваненко
27
Чикида
56
Юденков
11
Левицкий
11
Антилевский
88
Кириленко
88
Кириленко
11
Антилевский
0
27
27
0
7
90
Антилевский
90
Антилевский
7
18
Некрасов
7
Мишенко
7
Мишенко
18
Некрасов
27
Чикида
16
Заяц
16
Заяц
27
Чикида
0
27
Гомза
27
Гомза
0
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Гомель
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
55
Ivan Sivakov
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
99
Шахром Самиев
ЦФ
16
Евгений Абрамович
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
8
Юрий Пантя
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
55
Ivan Sivakov
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
99
Шахром Самиев
ЦФ
16
Евгений Абрамович
ЦФ
Остались в запасе
8
Юрий Пантя
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Гомель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
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