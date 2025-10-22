Введите ваш ник на сайте
«Балтика» – «Локомотив»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2025 с коэффициентом 2.85

22 октября 2025 9:59
Балтика - Локомотив
23 окт. 2025, четверг 21:00 | Россия. Кубок, группа D, 35 тур
Перейти в онлайн матча
2.85
Победа «Локомотива»
Сделать ставку

23 октября в Калининграде состоится матч 6-го тура Кубка России, где «Балтика» примет московский «Локомотив». Обе команды находятся в хорошей форме и продолжают борьбу за выход в следующий этап.

«Балтика»

Калининградцы набрали отличный ход и подходят к встрече с серией из трeх побед подряд. В Кубке России «Балтика» уверенно обыграла «Акрон» (3:0), а затем последовательно одолела «Динамо Махачкала» и «Рубин» в чемпионате, не пропустив ни одного гола. Команда демонстрирует крепкую оборону – всего один пропущенный мяч за пять последних матчей. При этом в атаке коллектив действует достаточно результативно – 8 голов за тот же отрезок. На домашнем стадионе «Балтика» играет надeжно и умеет сдерживать давление фаворитов.

«Локомотив»

Железнодорожники также на подъeме: команда не проигрывает в 14 из 16 последних матчей и забивает стабильно много. Победы над «ЦСКА» (3:0) и «Динамо» (5:3) показали высокий атакующий потенциал – в среднем 2 гола за игру. В Кубке России «Локомотив» уступил «ЦСКА» лишь по пенальти после нулевой ничьей, при этом полностью контролировал игру в обороне. Команда выглядит собранной и уверенной, а еe атака – одна из самых мощных в РПЛ. Однако на выезде москвичи нередко действуют осторожнее, что может повлиять на общий темп встречи.

Факты о командах

«Балтика»

  • Победа в 3 последних матчах подряд
  • Не пропускает в 3 последних встречах
  • Средняя статистика: 1.60 забитого и 0.20 пропущенного гола за матч
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей против «Локомотива»

«Локомотив»

  • Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей
  • Забивает в 17 из 19 последних игр
  • Средняя статистика: 2.00 забитого и 0.80 пропущенного гола за матч
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч против «Балтики»

Личные встречи
6% (1)
38% (6)
56% (9)
14
Забитых мячей
30
0.88
В среднем за матч
1.88
1:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Балтика
1 : 1
16.08.2025
Локомотив
Россия. Кубок, 2 тур
Локомотив
2 : 0
13.08.2025
Балтика
Товарищеские матчи,
Локомотив
4 : 1
06.07.2024
Балтика
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Балтика
1 : 3
25.05.2024
Локомотив
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Локомотив
1 : 1
14.03.2024
Балтика
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Балтика
2 : 2
28.11.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Локомотив
3 : 2
03.09.2023
Балтика
Товарищеские матчи,
Локомотив
0 : 1
06.07.2023
Балтика
Россия. Кубок, 1/16 финала
Балтика
1 : 1
25.09.2019
Локомотив
Россия. Кубок, 1/16 финала
Балтика
2 : 3
26.09.2018
Локомотив
Чемпионат России, 30 тур
Локомотив
2 : 0
30.10.1998
Балтика
Чемпионат России, 15 тур
Балтика
0 : 3
01.07.1998
Локомотив
Чемпионат России, 18 тур
Балтика
0 : 0
16.07.1997
Локомотив
Чемпионат России, 1 тур
Локомотив
1 : 1
16.03.1997
Балтика
Чемпионат России, 30 тур
Балтика
0 : 1
02.10.1996
Локомотив
Чемпионат России, 13 тур
Локомотив
3 : 1
18.05.1996
Балтика
Показать все

Прогноз на матч «Балтика» – «Локомотив»

В Калининграде ожидается напряжeнная встреча. «Балтика» сейчас на пике формы и блестяще действует в обороне, однако «Локомотив» располагает более сильным подбором игроков и регулярно создаeт моменты у ворот соперников. Учитывая стабильность москвичей и их высокую результативность, шансы на победу гостей выше, но хозяева наверняка навяжут борьбу. Игра может получиться вязкой, с осторожным началом и активной концовкой. Оптимальный вариант – ставка на победу «Локомотива» с учeтом минимального перевеса или комбинированный тотал.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Локомотива» – коэффициент 2.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

2.85
Победа «Локомотива»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Локомотив Балтика
Другие прогнозы
23.10.2025
19:45
1.94
Лига конференций, 2 тур
Риека - Спарта
Победа «Спарты»
23.10.2025
19:45
1.85
Лига Европы, 3 тур
Брага - Црвена Звезда
Победа «Браги»
23.10.2025
19:45
2.15
Лига Европы, 3 тур
Зальцбург - Ференцварош
Тотал меньше 2.5 голов
23.10.2025
19:45
1.87
Лига Европы, 3 тур
Генк - Бетис
Обе команды забьют
23.10.2025
19:45
1.90
Лига Европы, 3 тур
Бранн - Рейнджерс
Обе команды забьют
23.10.2025
19:45
1.80
Лига конференций, 2 тур
Рапид - Фиорентина
Обе забьют
Рекомендуем
