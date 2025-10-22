23 октября в Калининграде состоится матч 6-го тура Кубка России, где «Балтика» примет московский «Локомотив». Обе команды находятся в хорошей форме и продолжают борьбу за выход в следующий этап.

«Балтика»

Калининградцы набрали отличный ход и подходят к встрече с серией из трeх побед подряд. В Кубке России «Балтика» уверенно обыграла «Акрон» (3:0), а затем последовательно одолела «Динамо Махачкала» и «Рубин» в чемпионате, не пропустив ни одного гола. Команда демонстрирует крепкую оборону – всего один пропущенный мяч за пять последних матчей. При этом в атаке коллектив действует достаточно результативно – 8 голов за тот же отрезок. На домашнем стадионе «Балтика» играет надeжно и умеет сдерживать давление фаворитов.

«Локомотив»

Железнодорожники также на подъeме: команда не проигрывает в 14 из 16 последних матчей и забивает стабильно много. Победы над «ЦСКА» (3:0) и «Динамо» (5:3) показали высокий атакующий потенциал – в среднем 2 гола за игру. В Кубке России «Локомотив» уступил «ЦСКА» лишь по пенальти после нулевой ничьей, при этом полностью контролировал игру в обороне. Команда выглядит собранной и уверенной, а еe атака – одна из самых мощных в РПЛ. Однако на выезде москвичи нередко действуют осторожнее, что может повлиять на общий темп встречи.

Факты о командах

«Балтика»

Победа в 3 последних матчах подряд

Не пропускает в 3 последних встречах

Средняя статистика: 1.60 забитого и 0.20 пропущенного гола за матч

Забивает в 9 из 11 последних матчей против «Локомотива»

«Локомотив»

Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей

Забивает в 17 из 19 последних игр

Средняя статистика: 2.00 забитого и 0.80 пропущенного гола за матч

Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч против «Балтики»

Прогноз на матч «Балтика» – «Локомотив»

В Калининграде ожидается напряжeнная встреча. «Балтика» сейчас на пике формы и блестяще действует в обороне, однако «Локомотив» располагает более сильным подбором игроков и регулярно создаeт моменты у ворот соперников. Учитывая стабильность москвичей и их высокую результативность, шансы на победу гостей выше, но хозяева наверняка навяжут борьбу. Игра может получиться вязкой, с осторожным началом и активной концовкой. Оптимальный вариант – ставка на победу «Локомотива» с учeтом минимального перевеса или комбинированный тотал.

Рекомендованные ставки