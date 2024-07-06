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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Балтика
Локомотив - Балтика: обзор матча 06 июля 2024
Локомотив
06.07.2024, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
4 : 1
Завершен
Балтика
77'
А. Сильянов
77'
А. Сильянов
81'
Д. Радиковский
87'
Д. Радиковский
37'
С. Пряхин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Балтика
ГОЛ! 4:1!
Д. Радиковский
Пас отдал
В. Раков
87'
ГОЛ! 3:1!
Д. Радиковский
Пас отдал
И. Самошников
81'
ГОЛ! 2:1!
А. Сильянов
77'
ГОЛ! 1:1!
А. Сильянов
Пас отдал
В. Раков
77'
Замена
Д. Годяев
️️️️
Д. Баринов
73'
Замена
️️️️
Н. Тикнизян
73'
Замена
Д. Радиковский
️️️️
Д. Воробьев
73'
69'
Замена
Д. Бегун
️️️️
А. Мохаммад
65'
Замена
К. Маляров
️️️️
К. Капленко
65'
Замена
️️️️
Н. Глушков
65'
Замена
Н. Титков
️️️️
В. Саусь
Замена
А. Сильянов
️️️️
Ж. Ньямси
63'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Батраков
63'
60'
Желтая карточка
К. Андраде
Желтая карточка
И. Самошников
51'
Замена
А. Митрюшкин
️️️️
И. Лантратов
46'
Замена
А. Карпукас
️️️️
В. Раков
46'
46'
Замена
️️️️
С. Пряхин
Замена
Д. Радиковский
️️️️
В. Сарвели
46'
Желтая карточка
Ж. Ньямси
37'
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Пряхин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
47
Данила Годяев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
47
Егор Ведерников
АП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Балтика
94
Владимир Малышев
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
90
Николай Камаев
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
66
Никита Терещук
ЦФ
3-3-1-3
22
Лантратов
71
Самошников
5
Ньямси
3
Фассон
71
Тикнизян
6
Баринов
24
Ненахов
83
Батраков
10
Воробьев
11
Раков
9
Сарвели
3-1-2-3-1
39
Бориско
4
Гассама
3
Луна
25
Андраде
5
Осипов
96
Мохаммад
55
Капленко
19
Пряхин
17
Саусь
19
Глушков
28
Никишин
22
Лантратов
1
Митрюшкин
1
Митрюшкин
22
Лантратов
6
Баринов
47
Годяев
47
Годяев
6
Баринов
5
Ньямси
45
Сильянов
45
Сильянов
5
Ньямси
83
Батраков
94
Тимофеев
94
Тимофеев
83
Батраков
11
Раков
93
Карпукас
93
Карпукас
11
Раков
9
Сарвели
9
Пиняев
9
Пиняев
9
Сарвели
9
Сарвели
37
Радиковский
37
Радиковский
9
Сарвели
96
Мохаммад
57
Бегун
57
Бегун
96
Мохаммад
55
Капленко
7
Маляров
7
Маляров
55
Капленко
17
Саусь
18
Титков
18
Титков
17
Саусь
Остались в запасе
Локомотив
Балтика
16
Даниил Веселов
ВР
47
Егор Ведерников
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
94
Владимир Малышев
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
90
Николай Камаев
ОП
17
Юрий Ковалев
ПП
66
Никита Терещук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
47
Егор Ведерников
АП
Остались в запасе
94
Владимир Малышев
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
90
Николай Камаев
ОП
17
Юрий Ковалев
ПП
66
Никита Терещук
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Локомотив - Балтика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
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