«Спортинг» – «Марсель»: прогноз и ставки на матч 22 октября 2025 с коэффициентом 1.80

21 октября 2025 9:17
Спортинг - Марсель
22 окт. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

22 октября на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне состоится третий тур Лиги чемпионов, где «Спортинг» примет французский «Марсель». Португальский клуб подходит к встрече с неплохой серией без поражений в большинстве последних матчей, но уступил в недавней игре против «Наполи». «Марсель», напротив, демонстрирует впечатляющую результативность и победную серию, в том числе крупную победу в Лиге чемпионов над «Аяксом» со счeтом 4:0. Матч обещает быть результативным, с заметным атакующим потенциалом гостей.

«Спортинг»

«Спортинг» показывает стабильность в национальном чемпионате и в Лиге чемпионов, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. Команда забивает в среднем 1.80 гола за игру и пропускает около 1.00 мяча, что отражает относительно сбалансированную игру, но с возможными провалами в обороне против сильного соперника. Главной силой «Спортинга» является умение использовать стандартные положения и быстрые контратаки, особенно на домашнем стадионе. Однако против атакующей мощи «Марселя» защита команды будет под большим давлением.

«Марсель»

Французский клуб находится в отличной форме, одержав победы в 5 последних матчах. «Марсель» забивает в среднем 3.20 гола за игру и пропускает всего 0.60, демонстрируя впечатляющую результативность и стабильность обороны. Команда последовательно забивает в семи последних матчах и сохраняет высокий атакующий потенциал. Стратегия команды – агрессивная игра с контролем мяча и быстрым переходом в атаку, что делает «Марсель» явным фаворитом на выезде.

Факты о командах

«Спортинг»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 3:2 над «Пасуш де Феррейра»
  • Пропуск в 3 последних матчах

«Марсель»

  • Победы в 5 последних матчах
  • В среднем: 3.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 4:0 над «Аяксом» в Лиге чемпионов
  • Забивает в 7 последних матчах

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
1
Забитых мячей
6
0.5
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Лига чемпионов, 4 тур
Спортинг
0 : 2
12.10.2022
Марсель
Лига чемпионов, 3 тур
Марсель
4 : 1
04.10.2022
Спортинг

Прогноз на матч «Спортинг» – «Марсель»

С учeтом формы и атакующего потенциала обеих команд, матч обещает быть результативным. «Марсель» находится в оптимальной форме, обладает высокой результативностью и способностью реализовывать моменты даже против плотной обороны соперника. «Спортинг» будет пытаться сдерживать атаки и использовать контратаки, но защита может не выдержать давления. Ожидается победа «Марселя» с минимум 2 забитыми мячами в матче.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • Победа «Марселя» – коэффициент 1.95

1.80
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Марсель Спортинг
