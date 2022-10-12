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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Марсель
Спортинг - Марсель: обзор матча 12 октября 2022
Спортинг
12.10.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
0 : 2
Завершен
Марсель
20'
М. Гендузи (П)
30'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Марсель
87'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Ж. Верету
Желтая карточка
П. Порро
74'
72'
Замена
Д. Пайет
️️️️
А. Арит
64'
Замена
С. Жиго
️️️️
Э. Байи
64'
Замена
Д. Ундер
️️️️
М. Гендузи
64'
Замена
И. Каборе
️️️️
Ж. Клосс
Вторая желтая
П. Гонсалвеш
61'
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
60'
Замена
П. Порро
️️️️
Н. Сантуш
59'
Желтая карточка
М. Угарте
54'
Замена
Ф. Назинью
️️️️
Тринкау
46'
43'
Желтая карточка
Э. Байи
Замена
Х. Марса
️️️️
С. Коатес
35'
Замена
С. Александропулос
️️️️
М. Эдвардс
35'
30'
ГОЛ! 0:2!
А. Санчес
Пас отдал
А. Арит
Замена
И. Фатаву
️️️️
Х. Морита
22'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Гендузи
Вторая желтая
Р. Эшгайю
19'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
16'
8'
Желтая карточка
М. Гендузи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
77
Амин Арит
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Спортинг
23
Андре Паулу
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Рочинья
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
4-2-1-1-2
20
Исраэль
25
Инасиу
2
Рейс
4
Коатес
47
Эшгайю
5
Угарте
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
7
Тринкау
11
Сантуш
3-2-3-1-1
13
Лопес
99
Мбемба
3
Байи
26
Балерди
92
Клосс
17
Тавареш
21
Ронжье
17
Верету
6
Гендузи
77
Арит
4
Санчес
7
Тринкау
20
Назинью
20
Назинью
7
Тринкау
4
Коатес
3
Марса
3
Марса
4
Коатес
11
Сантуш
23
Порро
23
Порро
11
Сантуш
10
Эдвардс
14
Александропулос
14
Александропулос
10
Эдвардс
5
Морита
7
Фатаву
7
Фатаву
5
Морита
77
Арит
10
Пайет
10
Пайет
77
Арит
3
Байи
2
Жиго
2
Жиго
3
Байи
92
Клосс
12
Каборе
12
Каборе
92
Клосс
17
Верету
18
Гуйе
18
Гуйе
17
Верету
6
Гендузи
7
Ундер
7
Ундер
6
Гендузи
Остались в запасе
Спортинг
Марсель
23
Андре Паулу
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
11
Артур Гомес
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
8
Жерсон
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
23
Андре Паулу
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
11
Артур Гомес
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
8
Жерсон
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Спортинг - Марсель
4
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
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Спортинг
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Каза Пиа
0 : 2
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Спортинг
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Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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0 : 1
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Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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