«Чайка» – «Урал»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 1.88

19 октября 2025 8:56
Чайка - Урал
20 окт. 2025, понедельник 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 15 тур
1.88
Фора «Чайки» (+0.5)
20 октября в 15-м туре Первой лиги «Чайка» из Песчанокопского примет «Урал» из Екатеринбурга. Хозяева находятся на последнем месте и борются за выживание, тогда как «Урал» входит в зону лидеров, но переживает игровой спад. Матч обещает стать напряжeнным, ведь обе команды нуждаются в очках: «Чайке» – чтобы выбраться из подвала таблицы, «Уралу» – чтобы не потерять позиции в гонке за повышение.

«Чайка»

Команда заметно прибавила по сравнению с началом сезона: в трeх последних турах Первой лиги она не проигрывала и даже обыграла «Нефтехимик» 3:2. При этом «Чайка» сохраняет баланс в результатах – в последних пяти матчах забито и пропущено по 5 мячей. В атаке выделяется Артeм Соколов, оформивший 5 голов в 10 встречах. Несмотря на последнюю кубковую неудачу против «КАМАЗа» (1:3), команда демонстрирует характер и более собранную игру в обороне. Однако дома «Чайка» не может победить уже семь матчей подряд – это слабое место, которое необходимо преодолеть.

«Урал»

После мощного старта сезона «Урал» сбавил темп: три поражения подряд и 9 пропущенных мячей за этот отрезок. Команда пропускает в четырeх матчах подряд, а в атаке реализует немного – всего 4 гола в пяти последних встречах. При этом «Урал» сохраняет четвeртую позицию в таблице и остаeтся одним из претендентов на прямое повышение. Основная надежда гостей – форвард Мартин Секулич, уже забивший 6 мячей в сезоне. Однако для возвращения на победный путь «Уралу» необходимо наладить игру в обороне, которая стала основной проблемой в октябре.

Факты о командах

«Чайка»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Первой лиги
  • В последних 5 играх: 5 забитых и 5 пропущенных
  • В среднем: 1.00 гол забито и 1.00 пропущено за матч
  • Не выигрывает дома 7 матчей подряд
  • Артeм Соколов – 5 голов в 10 матчах

«Урал»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 4 забитых и 9 пропущенных
  • В среднем: 0.8 гола забито и 1.8 пропущено за игру
  • Мартин Секулич – лучший бомбардир с 6 голами

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
1
Забитых мячей
3
0.5
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 21 тур
Чайка
1 : 1
01.12.2024
Урал
Россия. Первая лига, 6 тур
Урал
2 : 0
18.08.2024
Чайка

Прогноз на матч «Чайка» – «Урал»

Сейчас обе команды переживают непростые периоды, но при этом показывают разный уровень игры. «Чайка» на фоне улучшения формы и уверенности в атаке способна навязать борьбу, особенно учитывая спад «Урала» и проблемы гостей в защите. Уральцы по составу сильнее, однако их нестабильность может привести к потере очков. Вероятнее всего, матч получится закрытым и осторожным, где малое количество моментов станет решающим фактором.

Наиболее логично рассмотреть ставку с подстраховкой на хозяев или вариант с низкой результативностью, учитывая показатели обеих команд в последних турах.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Чайки» (+0.5) – коэффициент 1.88
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.88
Фора «Чайки» (+0.5)
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Урал Чайка
