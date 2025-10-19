20 октября в 15-м туре Первой лиги «Чайка» из Песчанокопского примет «Урал» из Екатеринбурга. Хозяева находятся на последнем месте и борются за выживание, тогда как «Урал» входит в зону лидеров, но переживает игровой спад. Матч обещает стать напряжeнным, ведь обе команды нуждаются в очках: «Чайке» – чтобы выбраться из подвала таблицы, «Уралу» – чтобы не потерять позиции в гонке за повышение.

«Чайка»

Команда заметно прибавила по сравнению с началом сезона: в трeх последних турах Первой лиги она не проигрывала и даже обыграла «Нефтехимик» 3:2. При этом «Чайка» сохраняет баланс в результатах – в последних пяти матчах забито и пропущено по 5 мячей. В атаке выделяется Артeм Соколов, оформивший 5 голов в 10 встречах. Несмотря на последнюю кубковую неудачу против «КАМАЗа» (1:3), команда демонстрирует характер и более собранную игру в обороне. Однако дома «Чайка» не может победить уже семь матчей подряд – это слабое место, которое необходимо преодолеть.

«Урал»

После мощного старта сезона «Урал» сбавил темп: три поражения подряд и 9 пропущенных мячей за этот отрезок. Команда пропускает в четырeх матчах подряд, а в атаке реализует немного – всего 4 гола в пяти последних встречах. При этом «Урал» сохраняет четвeртую позицию в таблице и остаeтся одним из претендентов на прямое повышение. Основная надежда гостей – форвард Мартин Секулич, уже забивший 6 мячей в сезоне. Однако для возвращения на победный путь «Уралу» необходимо наладить игру в обороне, которая стала основной проблемой в октябре.

Факты о командах

«Чайка»

Не проигрывает в 3 последних матчах Первой лиги

В последних 5 играх: 5 забитых и 5 пропущенных

В среднем: 1.00 гол забито и 1.00 пропущено за матч

Не выигрывает дома 7 матчей подряд

Артeм Соколов – 5 голов в 10 матчах

«Урал»

Проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 4 матчах подряд

В последних 5 играх: 4 забитых и 9 пропущенных

В среднем: 0.8 гола забито и 1.8 пропущено за игру

Мартин Секулич – лучший бомбардир с 6 голами

Прогноз на матч «Чайка» – «Урал»

Сейчас обе команды переживают непростые периоды, но при этом показывают разный уровень игры. «Чайка» на фоне улучшения формы и уверенности в атаке способна навязать борьбу, особенно учитывая спад «Урала» и проблемы гостей в защите. Уральцы по составу сильнее, однако их нестабильность может привести к потере очков. Вероятнее всего, матч получится закрытым и осторожным, где малое количество моментов станет решающим фактором.

Наиболее логично рассмотреть ставку с подстраховкой на хозяев или вариант с низкой результативностью, учитывая показатели обеих команд в последних турах.

Рекомендованные ставки