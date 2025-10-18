19 октября на стадионе «Роазон Парк» состоится матч 8 тура Лиги 1 между «Ренном» и «Осером». «Ренн» демонстрирует стабильность в атаке и среднюю надежность обороны, забивая в среднем 1.6 гола за игру и пропуская 1.2 гола в последних 5 матчах. Команда играет вничью в 3 последних турах, что показывает прагматичный подход и способность набирать очки в плотной борьбе. «Осер», в свою очередь, испытывает трудности в нападении, забивая лишь 0.6 гола за матч и пропуская в среднем 1.4 гола за последние 5 встреч. Гости проигрывают в 3 последних выездных матчах и имеют серьезные проблемы в атаке. С учетом этих данных и домашних преимуществ, «Ренн» выглядит фаворитом предстоящей встречи.

«Ренн»

После 7 туров «Ренн» набирает 10 очков и занимает 10 место в таблице. Лучший бомбардир команды – Эстебан Леполь, забивший 4 гола. Команда демонстрирует стабильность в атакующих действиях, успешно комбинируя с контролем мяча и возможностью не допускать быстрых контратак соперника. Дома «Ренн» способен диктовать темп и использовать ошибки гостей, особенно при низкой результативности «Осера».

«Осер»

«Осер» с 6 очками занимает 16 место в турнирной таблице. Лучшими бомбардирами являются Лассине Синайоко и еще несколько игроков с 2 голами каждый. Команда имеет трудности с атакой и защитой, особенно в гостевых матчах, где проиграла в 3 последних турах. Вероятно, «Осер» будет играть осторожно, полагаясь на редкие контратаки, но их эффективность вызывает сомнения.

Факты о командах

«Ренн»

Не проигрывает дома в последних матчах

Забивает в среднем 1.6 гола за матч

Пропускает в среднем 1.2 гола

Стабильность атакующей линии

«Осер»

Проиграл 3 последних выездных матча

Забивает в среднем 0.6 гола за матч

Пропускает в среднем 1.4 гола

Ограниченные атакующие возможности

Прогноз на матч «Ренн» – «Осер»

«Ренн» выглядит явным фаворитом матча благодаря домашнему преимуществу, стабильной атаке и более надежной обороне. «Осер» слабо действует в гостях и имеет проблемы с забиванием голов. Ожидается контроль игры со стороны «Ренна», минимальное количество рисков, возможность забить в первом тайме и удерживать преимущество до финального свистка. Вероятен исход с победой хозяев с разницей в 1–2 гола.

Рекомендованные ставки: