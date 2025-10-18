Введите ваш ник на сайте
«Ренн» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.90

18 октября 2025 12:29
Ренн - Осер
19 окт. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 8 тур
1.90
Победа «Ренна»
19 октября на стадионе «Роазон Парк» состоится матч 8 тура Лиги 1 между «Ренном» и «Осером». «Ренн» демонстрирует стабильность в атаке и среднюю надежность обороны, забивая в среднем 1.6 гола за игру и пропуская 1.2 гола в последних 5 матчах. Команда играет вничью в 3 последних турах, что показывает прагматичный подход и способность набирать очки в плотной борьбе. «Осер», в свою очередь, испытывает трудности в нападении, забивая лишь 0.6 гола за матч и пропуская в среднем 1.4 гола за последние 5 встреч. Гости проигрывают в 3 последних выездных матчах и имеют серьезные проблемы в атаке. С учетом этих данных и домашних преимуществ, «Ренн» выглядит фаворитом предстоящей встречи.

«Ренн»

После 7 туров «Ренн» набирает 10 очков и занимает 10 место в таблице. Лучший бомбардир команды – Эстебан Леполь, забивший 4 гола. Команда демонстрирует стабильность в атакующих действиях, успешно комбинируя с контролем мяча и возможностью не допускать быстрых контратак соперника. Дома «Ренн» способен диктовать темп и использовать ошибки гостей, особенно при низкой результативности «Осера».

«Осер»

«Осер» с 6 очками занимает 16 место в турнирной таблице. Лучшими бомбардирами являются Лассине Синайоко и еще несколько игроков с 2 голами каждый. Команда имеет трудности с атакой и защитой, особенно в гостевых матчах, где проиграла в 3 последних турах. Вероятно, «Осер» будет играть осторожно, полагаясь на редкие контратаки, но их эффективность вызывает сомнения.

Факты о командах

«Ренн»

  • Не проигрывает дома в последних матчах
  • Забивает в среднем 1.6 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.2 гола
  • Стабильность атакующей линии

«Осер»

  • Проиграл 3 последних выездных матча
  • Забивает в среднем 0.6 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.4 гола
  • Ограниченные атакующие возможности

Личные встречи
33% (5)
27% (4)
40% (6)
14
Забитых мячей
12
0.93
В среднем за матч
0.8
5:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 28 тур
Ренн
0 : 1
06.04.2025
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
4 : 0
03.11.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 27 тур
Осер
0 : 0
11.03.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
5 : 0
11.09.2022
Осер
Франция. Кубок, 1/8 финала
Осер
0 : 1
12.02.2014
Ренн
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
1 : 1
11.03.2012
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Осер
0 : 1
23.10.2011
Ренн
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
0 : 0
02.04.2011
Осер
Франция. Лига 1, 13 тур
Осер
2 : 1
14.11.2010
Ренн
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
1 : 0
14.02.2010
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
0 : 1
03.10.2009
Осер
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
2 : 0
08.03.2009
Осер
Франция. Лига 1, 9 тур
Осер
0 : 0
19.10.2008
Ренн
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
1 : 2
09.02.2008
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
0 : 2
29.08.2007
Ренн
Прогноз на матч «Ренн» – «Осер»

«Ренн» выглядит явным фаворитом матча благодаря домашнему преимуществу, стабильной атаке и более надежной обороне. «Осер» слабо действует в гостях и имеет проблемы с забиванием голов. Ожидается контроль игры со стороны «Ренна», минимальное количество рисков, возможность забить в первом тайме и удерживать преимущество до финального свистка. Вероятен исход с победой хозяев с разницей в 1–2 гола.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ренна» – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 1.5 – коэффициент 1.85

1.90
Победа «Ренна»
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Осер Ренн
