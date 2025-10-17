Введите ваш ник на сайте
«СКА-Хабаровск» – «Сокол»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.9

17 октября 2025 8:00
СКА-Хабаровск - Сокол
18 окт. 2025, суббота 08:00 | Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «СКА-Хабаровска»
Сделать ставку

18 октября на стадионе имени Ленина в Хабаровске состоится матч 15-го тура Первой лиги, где «СКА-Хабаровск» примет «Сокол» из Саратова. Хозяева стремятся закрепиться в середине таблицы, а гости продолжают борьбу за выживание. Игра обещает быть напряжeнной – обе команды активно действуют в атаке, но регулярно ошибаются в обороне.

«СКА-Хабаровск»

После 14 туров команда занимает 8-е место, набрав 19 очков. В прошлом туре хабаровчане уступили «Родине» (0:2), но в целом уверенно играют дома – не проигрывают в 8 из 10 последних матчей. В атаке выделяется Камран Алиев, забивший 2 гола, но коллектив в целом не отличается результативностью. За последние пять игр – 6 забитых и 7 пропущенных мячей. Главная проблема – нестабильная оборона, особенно во второй половине матчей.

«Сокол»

Команда из Саратова идeт на 17-м месте с 10 очками и не может победить уже три тура подряд. В последнем матче сыграла вничью с «Уфой» (2:2), показав характер, но в обороне по-прежнему допущено слишком много ошибок. «Сокол» крайне неудачно играет в гостях – пять поражений подряд, при среднем показателе 1,8 пропущенных мяча. Лидер атаки Владислав Шпитальный (3 гола) старается тянуть команду, но поддержки партнeров не хватает.

Факты о командах

«СКА-Хабаровск»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 1.2 забито, 1.4 пропущено (последние 5 игр)
  • 19 очков после 14 туров

«Сокол»

  • Не выигрывает в 3 матчах подряд
  • Проигрывает 5 гостевых матчей подряд
  • В среднем: 1.0 забито, 1.2 пропущено (последние 5 игр)
  • 10 очков после 14 туров

Личные встречи
25% (3)
50% (6)
25% (3)
13
Забитых мячей
13
1.08
В среднем за матч
1.08
3:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
18.10.2025
Сокол
Россия. Первая лига, 21 тур
Сокол
0 : 1
30.11.2024
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 7 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
23.08.2024
Сокол
Россия. Первая лига, 25 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
30.03.2024
Сокол
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Хабаровск
0 : 0
27.09.2023
Сокол
Россия. Первая лига, 3 тур
Сокол
1 : 0
29.07.2023
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 26 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
12.03.2017
Сокол
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сокол
2 : 3
17.08.2016
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сокол
2 : 0
15.11.2015
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
20.07.2015
Сокол
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
18.11.2014
Сокол
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сокол
2 : 2
27.07.2014
СКА-Хабаровск
Показать все

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Сокол»

Хабаровчане выглядят предпочтительнее за счeт уверенной домашней игры и лучшей организации атак. «Сокол» же продолжает терять очки из-за нестабильной обороны и слабой реализации моментов. Хозяева должны контролировать ход встречи, но с учeтом уязвимости обеих защит вероятен обмен голами.

Оптимальный сценарий – победа «СКА-Хабаровска» при результативной игре. Команда из Хабаровска способна воспользоваться проблемами соперника в защите, особенно в концовке матча.

Рекомендованные ставки

  • Победа «СКА-Хабаровска» – коэффициент 1.9
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.05

1.90
Победа «СКА-Хабаровска»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига
Рекомендуем
18+
