18 октября на стадионе имени Ленина в Хабаровске состоится матч 15-го тура Первой лиги, где «СКА-Хабаровск» примет «Сокол» из Саратова. Хозяева стремятся закрепиться в середине таблицы, а гости продолжают борьбу за выживание. Игра обещает быть напряжeнной – обе команды активно действуют в атаке, но регулярно ошибаются в обороне.

«СКА-Хабаровск»

После 14 туров команда занимает 8-е место, набрав 19 очков. В прошлом туре хабаровчане уступили «Родине» (0:2), но в целом уверенно играют дома – не проигрывают в 8 из 10 последних матчей. В атаке выделяется Камран Алиев, забивший 2 гола, но коллектив в целом не отличается результативностью. За последние пять игр – 6 забитых и 7 пропущенных мячей. Главная проблема – нестабильная оборона, особенно во второй половине матчей.

«Сокол»

Команда из Саратова идeт на 17-м месте с 10 очками и не может победить уже три тура подряд. В последнем матче сыграла вничью с «Уфой» (2:2), показав характер, но в обороне по-прежнему допущено слишком много ошибок. «Сокол» крайне неудачно играет в гостях – пять поражений подряд, при среднем показателе 1,8 пропущенных мяча. Лидер атаки Владислав Шпитальный (3 гола) старается тянуть команду, но поддержки партнeров не хватает.

Факты о командах

«СКА-Хабаровск»

Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей

Пропускает в 3 матчах подряд

В среднем: 1.2 забито, 1.4 пропущено (последние 5 игр)

19 очков после 14 туров

«Сокол»

Не выигрывает в 3 матчах подряд

Проигрывает 5 гостевых матчей подряд

В среднем: 1.0 забито, 1.2 пропущено (последние 5 игр)

10 очков после 14 туров

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Сокол»

Хабаровчане выглядят предпочтительнее за счeт уверенной домашней игры и лучшей организации атак. «Сокол» же продолжает терять очки из-за нестабильной обороны и слабой реализации моментов. Хозяева должны контролировать ход встречи, но с учeтом уязвимости обеих защит вероятен обмен голами.

Оптимальный сценарий – победа «СКА-Хабаровска» при результативной игре. Команда из Хабаровска способна воспользоваться проблемами соперника в защите, особенно в концовке матча.

Рекомендованные ставки