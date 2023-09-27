Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
СКА-Хабаровск - Сокол
СКА-Хабаровск - Сокол: обзор матча 27 сентября 2023
СКА-Хабаровск
27.09.2023, среда, 12:30
Россия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Сокол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча СКА-Хабаровск - Сокол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Сокол
В Госдуме отреагировали на драку во время матча «Торпедо»
12:35
2
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
Вчера, 23:23
2
На матче Первой лиги произошла массовая драка болельщиков
Вчера, 21:21
9
«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 18:20
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
26 ноября
В Госдуме отреагировали на драку во время матча «Торпедо»
12:35
2
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
Вчера, 23:23
2
На матче Первой лиги произошла массовая драка болельщиков
Вчера, 21:21
9
«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 18:20
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
26 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+