«Реал Овьедо» – «Эспаньол»: прогноз и ставки на матч 17 октября 2025 с коэффициентом 1.85

17 октября в рамках 9-го тура Ла Лиги на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» встретятся «Реал Овьедо» и «Эспаньол». Для хозяев это шанс прервать неудачную серию и отдалиться от зоны вылета, тогда как гости стремятся вернуться в верхнюю часть таблицы после серии неудачных матчей.

«Реал Овьедо»

Команда из Астурии переживает сложный период. После восьми туров «Реал Овьедо» набрал лишь шесть очков и идeт вблизи опасной зоны. В последних пяти матчах клуб забил всего трижды и пропустил девять голов. Победа над «Валенсией» (2:1) осталась единственным успехом за последние недели – остальные встречи завершились поражениями. Команда часто теряет концентрацию после перерыва и испытывает проблемы с реализацией. При этом «Овьедо» старается играть активно при поддержке трибун, но нестабильная оборона мешает добиваться результата.

«Эспаньол»

Барселонский клуб начал сезон ярко, но постепенно сбавил темп. Сейчас у «Эспаньола» 12 очков и 9-е место, однако команда не выигрывает уже четыре тура подряд. В этом отрезке она пропустила восемь голов, а последняя игра с «Бетисом» (1:2) вновь выявила проблемы в обороне. В атаке же стабильно действует Пере Милья – лучший бомбардир с тремя мячами. «Эспаньол» неплохо смотрится в позиционных атаках, но испытывает трудности против соперников, играющих на контратаках. В гостях команда действует осторожнее, полагаясь на контроль мяча и минимизацию рисков.

Факты о командах

«Реал Овьедо»

Не выигрывает в 4 из 5 последних матчей

Пропускает в среднем 1.8 гола за игру

Забивает в среднем 0.6 гола

Пропускает в 5 последних матчах подряд

«Эспаньол»

Не выигрывает в 4 матчах подряд

Пропускает в среднем 1.6 гола

Забивает в среднем 1.2 гола за игру

Пропускает в 5 из 7 последних встреч

Прогноз на матч «Реал Овьедо» – «Эспаньол»

Обе команды подойдут к матчу с высокой мотивацией: «Реал Овьедо» отчаянно нуждается в очках, а «Эспаньол» стремится прервать спад. Вероятно, хозяева начнут активно, чтобы навязать борьбу, но их уязвимая оборона может стать проблемой. Каталонцы выглядят собраннее и опаснее впереди, а их потенциал в атаке позволяет рассчитывать хотя бы на один забитый мяч. В целом встреча обещает быть напряжeнной, с голами в обе стороны, но фаворитом выглядит «Эспаньол» за счeт более высокого класса исполнителей и опыта.

Рекомендованные ставки