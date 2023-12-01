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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Эспаньол
Овьедо - Эспаньол: обзор матча 01 декабря 2023
Овьедо
01.12.2023, пятница, 22:30
Испания. Сегунда, 18 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
90+1'
С. Коломбатто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Овьедо - Эспаньол
ГОЛ! 1:0!
С. Коломбатто
90'
+1
Желтая карточка
К. Помарес
88'
87'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
Замена
Алемао
️️️️
Борха
84'
82'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Х. Грагера
82'
Замена
С. Санчес
️️️️
Э. Экспозито
Замена
К. Помарес
️️️️
Луисми
77'
68'
Замена
Ж. Каррерас
️️️️
П. Милья
58'
Желтая карточка
Х. Грагера
46'
Замена
А. Агуадо
️️️️
К. Баре
46'
Замена
О. Хиль
️️️️
О. Эль-Хилали
Желтая карточка
Д. Костас
41'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Д. Костас
41'
33'
Желтая карточка
О. Эль-Хилали
Желтая карточка
Х. Сеоане
29'
Желтая карточка
О. Луэнго
28'
Желтая карточка
Луисми
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
19
Луисми
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
38
Masca
ЦФ
17
Борха
(К)
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
7
Хави Пуадо
(К)
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
36
Diego Menéndez
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
28
Mario Sesé
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Рамон
ЛЗ
27
Català
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
25
Сальви Санчес
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
29
Omar Sadik
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Роман
4
Костас
15
Луэнго
17
Ахиядо
11
Коломбатто
19
Луисми
20
Сеоане
10
23
Бретонес
17
Борха
38
4-3-2-1
1
Пачеко
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
12
Калеро
5
Оливан
8
Экспозито
20
Грагера
88
Баре
11
Милья
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
19
Луисми
15
Помарес
15
Помарес
19
Луисми
4
Костас
6
Суарес
6
Суарес
4
Костас
17
Борха
9
Алемао
9
Алемао
17
Борха
23
Эль-Хилали
27
Хиль
27
Хиль
23
Эль-Хилали
88
Баре
18
Агуадо
18
Агуадо
88
Баре
11
Милья
17
Каррерас
17
Каррерас
11
Милья
8
Экспозито
25
Санчес
25
Санчес
8
Экспозито
20
Грагера
17
Кейта
17
Кейта
20
Грагера
Остались в запасе
Овьедо
Эспаньол
1
Quentin Braat
ВР
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
36
Diego Menéndez
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
28
Mario Sesé
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Рамон
ЛЗ
27
Català
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
29
Omar Sadik
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
36
Diego Menéndez
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
28
Mario Sesé
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Рамон
ЛЗ
27
Català
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
29
Omar Sadik
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Овьедо - Эспаньол
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Уэльва)
Стадион:
Карлос Тартьере
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