«Динамо Киев» – «Металлист 1925»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.90

04 октября 2025 11:06
Динамо К - Металлист 1925
05 окт. 2025, воскресенье 15:30 | Украина. Премьер-лига, 8 тур
1.90
Победа «Динамо Киев»
5 октября на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве пройдет центральный матч 8-го тура украинской Премьер-лиги – «Динамо» примет «Металлист 1925». Обе команды входят в лидирующую группу и показывают атакующий футбол, что делает встречу одной из самых интригующих в туре.

«Динамо Киев»

Столичный клуб демонстрирует результативную игру, но последние недели выдал нестабильные. Три подряд ничьи в чемпионате и поражение в Лиге конференций от «Кристал Пэлас» (0:2) указывают на то, что команда ищет баланс между атакой и обороной. При этом «Динамо» продолжает много забивать – 21 гол в 7 турах, лучший показатель в лиге. Главным созидателем остается Виталий Буяльский, забивший трижды и активно участвующий в позиционных атаках. Однако оборона команды дает сбои: десять пропущенных мячей за пять игр – тревожный сигнал перед встречей с атакующим соперником.

«Металлист 1925»

Харьковчане приятно удивляют своей игрой. После семи туров они идут третьими, набрав 14 очков. Команда выдает пятиматчевую серию без поражений и три победы подряд. «Металлист 1925» уверенно действует в атаке – 11 голов за пять встреч, при этом оборона тоже держится крепко, пропуская менее одного мяча за игру. Коллектив выглядит организованным и хорошо готовым физически, что позволяет навязывать борьбу даже более статусным соперникам.

Факты о командах

«Динамо Киев»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 9 матчах подряд

«Металлист 1925»

  • Победы в 3 последних матчах
  • В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 матчах подряд

Личные встречи
50% (3)
50% (3)
0% (0)
12
Забитых мячей
6
2
В среднем за матч
1
4:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 1
05.10.2025
Металлист 1925
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Металлист 1925
2 : 4
25.02.2024
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Динамо К
4 : 2
07.12.2023
Металлист 1925
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист 1925
1 : 1
04.06.2023
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Динамо К
0 : 0
26.11.2022
Металлист 1925
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Металлист 1925
0 : 2
11.09.2021
Динамо К
Показать все

Прогноз на матч «Динамо Киев» – «Металлист 1925»

Матч обещает быть результативным. Обе команды активно играют впереди, но у киевлян оборона выглядит менее надежно. «Металлист 1925» способен воспользоваться этим и забить, однако «Динамо» на своем поле редко теряет очки. Вероятен сценарий, при котором хозяева добьются победы в напряженной игре, но с обменом голами. При этом с учетом формы атакующих линий разумно ожидать как минимум три забитых мяча.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо Киев» – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.90
Победа «Динамо Киев»
Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Металлист 1925 Динамо К
