5 октября на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве пройдет центральный матч 8-го тура украинской Премьер-лиги – «Динамо» примет «Металлист 1925». Обе команды входят в лидирующую группу и показывают атакующий футбол, что делает встречу одной из самых интригующих в туре.
«Динамо Киев»
Столичный клуб демонстрирует результативную игру, но последние недели выдал нестабильные. Три подряд ничьи в чемпионате и поражение в Лиге конференций от «Кристал Пэлас» (0:2) указывают на то, что команда ищет баланс между атакой и обороной. При этом «Динамо» продолжает много забивать – 21 гол в 7 турах, лучший показатель в лиге. Главным созидателем остается Виталий Буяльский, забивший трижды и активно участвующий в позиционных атаках. Однако оборона команды дает сбои: десять пропущенных мячей за пять игр – тревожный сигнал перед встречей с атакующим соперником.
«Металлист 1925»
Харьковчане приятно удивляют своей игрой. После семи туров они идут третьими, набрав 14 очков. Команда выдает пятиматчевую серию без поражений и три победы подряд. «Металлист 1925» уверенно действует в атаке – 11 голов за пять встреч, при этом оборона тоже держится крепко, пропуская менее одного мяча за игру. Коллектив выглядит организованным и хорошо готовым физически, что позволяет навязывать борьбу даже более статусным соперникам.
Факты о командах
«Динамо Киев»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
- В среднем: 1.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 9 матчах подряд
«Металлист 1925»
- Победы в 3 последних матчах
- В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 8 матчах подряд
Прогноз на матч «Динамо Киев» – «Металлист 1925»
Матч обещает быть результативным. Обе команды активно играют впереди, но у киевлян оборона выглядит менее надежно. «Металлист 1925» способен воспользоваться этим и забить, однако «Динамо» на своем поле редко теряет очки. Вероятен сценарий, при котором хозяева добьются победы в напряженной игре, но с обменом голами. При этом с учетом формы атакующих линий разумно ожидать как минимум три забитых мяча.
Рекомендованные ставки
- Победа «Динамо Киев» – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95