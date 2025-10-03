4 октября на стадионе «Аббе-Дешам» пройдет матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором «Осер» встретится с «Лансом». Обе команды занимают места в середине таблицы и пытаются закрепиться в зоне, дающей стабильность, но их текущая форма различается.

«Осер»

«Осер» идет на 14-й позиции с 6 очками. Последний матч против «ПСЖ» завершился поражением 0:2, но в целом команда демонстрирует неуступчивость. В 5 последних турах было забито всего 3 мяча, что указывает на проблемы с атакующей реализацией. Лассине Синайоко – лучший бомбардир команды с двумя голами. При этом оборона регулярно дает сбои: 8 пропущенных в последних пяти матчах. На домашнем стадионе «Осер» старается действовать увереннее, но в атаке всe равно часто не хватает остроты.

«Ланс»

«Ланс» стартовал лучше и занимает 7-е место с 10 очками. В прошлом туре команда сыграла 0:0 с «Ренном», а до этого уверенно победила «Лилль» со счетом 3:0. Стабильность обеспечивается балансом между атакой и обороной: 8 забитых и 4 пропущенных в последних пяти матчах. Лидер нападения – Раян Фофана, имеющий 2 забитых гола. «Ланс» демонстрирует хорошую выездную форму: команда не проигрывает в 7 из 9 последних игр в гостях.

Факты о командах

«Осер»

Проиграл 3 из 5 последних матчей.

Средние показатели: 0.60 забитых, 1.60 пропущенных (5 игр).

Забивает мало – 3 мяча в последних 5 турах.

Неплохо играет дома – победа над «Тулузой» 1:0.

«Ланс»

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Средние показатели: 1.60 забитых, 0.80 пропущенных (5 игр).

Победа над «Лиллем» 3:0 и уверенный контроль в обороне.

Забивает в среднем больше полутора голов за матч.

Прогноз на матч «Осер» – «Ланс»

Учитывая атакующую слабость «Осера» и более сбалансированную игру «Ланса», фаворитом встречи стоит считать гостей. «Ланс» умеет контролировать мяч, стабильно забивает и пропускает меньше соперника. Хозяева будут пытаться сыграть от обороны, но проблемная атака снижает их шансы на положительный результат. Вероятен сценарий, при котором «Ланс» возьмет три очка с минимальным перевесом, а встреча пройдет в закрытом ключе с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки