«Осер» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 2.05

03 октября 2025 10:33
Осер - Ланс
04 окт. 2025, суббота 22:05 | Франция. Лига 1, 7 тур
Перейти в онлайн матча
4 октября на стадионе «Аббе-Дешам» пройдет матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором «Осер» встретится с «Лансом». Обе команды занимают места в середине таблицы и пытаются закрепиться в зоне, дающей стабильность, но их текущая форма различается.

«Осер»

«Осер» идет на 14-й позиции с 6 очками. Последний матч против «ПСЖ» завершился поражением 0:2, но в целом команда демонстрирует неуступчивость. В 5 последних турах было забито всего 3 мяча, что указывает на проблемы с атакующей реализацией. Лассине Синайоко – лучший бомбардир команды с двумя голами. При этом оборона регулярно дает сбои: 8 пропущенных в последних пяти матчах. На домашнем стадионе «Осер» старается действовать увереннее, но в атаке всe равно часто не хватает остроты.

«Ланс»

«Ланс» стартовал лучше и занимает 7-е место с 10 очками. В прошлом туре команда сыграла 0:0 с «Ренном», а до этого уверенно победила «Лилль» со счетом 3:0. Стабильность обеспечивается балансом между атакой и обороной: 8 забитых и 4 пропущенных в последних пяти матчах. Лидер нападения – Раян Фофана, имеющий 2 забитых гола. «Ланс» демонстрирует хорошую выездную форму: команда не проигрывает в 7 из 9 последних игр в гостях.

Факты о командах

«Осер»

  • Проиграл 3 из 5 последних матчей.
  • Средние показатели: 0.60 забитых, 1.60 пропущенных (5 игр).
  • Забивает мало – 3 мяча в последних 5 турах.
  • Неплохо играет дома – победа над «Тулузой» 1:0.

«Ланс»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • Средние показатели: 1.60 забитых, 0.80 пропущенных (5 игр).
  • Победа над «Лиллем» 3:0 и уверенный контроль в обороне.
  • Забивает в среднем больше полутора голов за матч.

Личные встречи
9% (1)
45% (5)
45% (5)
10
Забитых мячей
14
0.91
В среднем за матч
1.27
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  0:4
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 7 тур
Осер
1 : 2
04.10.2025
Ланс
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
0 : 4
27.04.2025
Осер
Франция. Лига 1, 15 тур
Осер
2 : 2
14.12.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 38 тур
Осер
1 : 3
03.06.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 19 тур
Ланс
1 : 0
14.01.2023
Осер
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
1 : 1
24.04.2011
Ланс
Франция. Лига 1, 16 тур
Ланс
1 : 1
04.12.2010
Осер
Франция. Лига 1, 37 тур
Осер
0 : 0
08.05.2010
Ланс
Франция. Лига 1, 2 тур
Ланс
2 : 0
15.08.2009
Осер
Франция. Лига 1, 28 тур
Осер
0 : 0
08.03.2008
Ланс
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
2 : 0
06.10.2007
Осер
Показать все

Прогноз на матч «Осер» – «Ланс»

Учитывая атакующую слабость «Осера» и более сбалансированную игру «Ланса», фаворитом встречи стоит считать гостей. «Ланс» умеет контролировать мяч, стабильно забивает и пропускает меньше соперника. Хозяева будут пытаться сыграть от обороны, но проблемная атака снижает их шансы на положительный результат. Вероятен сценарий, при котором «Ланс» возьмет три очка с минимальным перевесом, а встреча пройдет в закрытом ключе с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ланса» – коэффициент 2.05
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Ланс Осер
Рекомендуем
