«Вильярреал» – «Ювентус»: прогноз и ставки на матч 1 октября 2025 с коэффициентом 1.82

30 сентября 2025 9:45
Вильярреал - Ювентус
01 окт. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Обе команды забьют
Сделать ставку

2 тур Лиги чемпионов подарит интересное противостояние: на «Эстадио де ла Серамика» испанский «Вильярреал» примет туринский «Ювентус». Обе команды подходят к игре в неплохой форме, но с разными проблемами: у хозяев есть вопросы к атаке, а у гостей – к надежности в обороне.

«Вильярреал»

«Вильярреал» стартовал в Лиге чемпионов с минимального поражения от «Тоттенхэма» (0:1). В Ла Лиге команда сумела быстро восстановиться: три победы подряд над «Осасуной» (2:1), «Севильей» (2:1) и «Атлетиком» (1:0) позволили укрепиться в верхней части таблицы. За последние пять игр «Вильярреал» забил 5 голов и столько же пропустил. В среднем команда демонстрирует результативность на уровне 1 гола за матч и сохраняет при этом достаточно плотную игру в обороне. Важный фактор – серия из трех побед подряд, что добавляет уверенности в предстоящем матче.

«Ювентус»

Туринцы начали групповой этап с яркой ничьей против дортмундской «Боруссии» (4:4). В Серии А «Ювентус» также регулярно набирает очки, хотя последние матчи складывались непросто: ничьи с «Вероной» (1:1) и «Аталантой» (1:1). Тем не менее победа над «Интером» (4:3) и выездной успех против «Дженоа» (1:0) подтверждают атакующую мощь команды. В последних пяти встречах «Юве» забил 11 голов и пропустил 9, показывая высокую результативность, но и уязвимость сзади. Важный нюанс: туринцы играют вничью в трех последних матчах подряд, что указывает на определенный дисбаланс.

Факты о командах

«Вильярреал»

  • Побеждает в 3 последних матчах.
  • В среднем забивает 1.00 гол за игру.
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.
  • Забивает в 3 последних играх подряд.

«Ювентус»

  • Играет вничью в 3 последних матчах.
  • Забивает в 9 последних играх.
  • В среднем забивает 2.20 гола за игру.
  • В среднем пропускает 1.80 гола за игру.

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
4
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
0.5
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 1/8 финала
Ювентус
0 : 3
16.03.2022
Вильярреал
Лига чемпионов, 1/8 финала
Вильярреал
1 : 1
22.02.2022
Ювентус

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Ювентус»

Игра обещает быть напряженной: «Вильярреал» предпочитает осторожный футбол, делая акцент на защите и минимизации рисков, тогда как «Ювентус» сейчас показывает крайне результативную, но не всегда сбалансированную игру. Испанцы могут воспользоваться слабостями обороны гостей, однако атакующая мощь туринцев способна компенсировать эти ошибки. Логично ожидать результативный матч, в котором обе команды найдут моменты для взятия ворот. При этом хозяева будут стараться контролировать темп и ограничивать активность соперника.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.82
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.82
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Ювентус Вильярреал
