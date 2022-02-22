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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Вильярреал - Ювентус
Вильярреал - Ювентус: обзор матча 22 февраля 2022
Вильярреал
22.02.2022, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Ювентус
66'
Д. Парехо
1'
Д. Влахович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Ювентус
Замена
Б. Диа
️️️️
А. Данжума
90'
Замена
Й. Пино
️️️️
С. Чуквуэзе
90'
87'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
М. Де Шильо
81'
Замена
Д. Закария
️️️️
У. МакКенни
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
79'
Замена
М. Тригерос
️️️️
А. Морено
79'
73'
Желтая карточка
А. Рабьо
Желтая карточка
Х. Рульи
73'
71'
Замена
Артур
️️️️
М. Локателли
ГОЛ! 1:1!
Д. Парехо
Пас отдал
Э. Капу
66'
46'
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
А. Сандро
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Влахович
Пас отдал
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
5
Альберто Морено
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Арно Данжума
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
22
Маттиа Де Шильо
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
28
Душан Влахович
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Денис Закария
ОП
6
Артур
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-3-1-2-1
28
Рульи
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
23
Педраса
6
Капу
5
Морено
10
Парехо
20
Ло Чельсо
21
Чуквуэзе
7
Данжума
4-1-3-2
13
Щесны
13
Данило
22
Де Шильо
4
де Лигт
26
Сандро
5
Локателли
7
Куадрадо
22
МакКенни
12
Рабьо
21
Мората
28
Влахович
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
5
Морено
14
Тригерос
14
Тригерос
5
Морено
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Пино
21
Чуквуэзе
7
Данжума
22
Диа
22
Диа
7
Данжума
26
Сандро
19
Бонуччи
19
Бонуччи
26
Сандро
22
Де Шильо
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
22
Де Шильо
22
МакКенни
6
Закария
6
Закария
22
МакКенни
5
Локателли
6
Артур
6
Артур
5
Локателли
Остались в запасе
Вильярреал
Ювентус
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Вильярреал - Ювентус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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