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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Вильярреал
Ювентус - Вильярреал: обзор матча 16 марта 2022
Ювентус
16.03.2022, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Вильярреал
78'
Ж. Морено (П)
85'
П. Торрес
90+2'
А. Данжума (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Вильярреал
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Данжума
Желтая карточка
М. де Лигт
90'
86'
Замена
А. Педраса
️️️️
Д. Парехо
85'
ГОЛ! 0:2!
П. Торрес
Пас отдал
С. Орье
Замена
М. Кен
️️️️
А. Мората
85'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
М. Локателли
83'
Замена
П. Дибала
️️️️
Д. Ругани
79'
78'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Морено
74'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Д. Ло Чельсо
65'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Й. Пино
64'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
М. Тригерос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
6
Артур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
28
Душан Влахович
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
АП
7
Арно Данжума
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Фабио Миретти
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
4-1-3-2
13
Щесны
13
Данило
4
де Лигт
24
Ругани
22
Де Шильо
5
Локателли
6
Артур
12
Рабьо
7
Куадрадо
21
Мората
28
Влахович
4-1-2-2-1
28
Рульи
92
Орье
14
Торрес
39
Альбиоль
2
Эступиньян
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
20
Ло Чельсо
10
Пино
7
Данжума
5
Локателли
10
Бернардески
10
Бернардески
5
Локателли
21
Мората
9
Кен
9
Кен
21
Мората
24
Ругани
21
Дибала
21
Дибала
24
Ругани
10
Парехо
23
Педраса
23
Педраса
10
Парехо
14
Тригерос
13
Коклен
13
Коклен
14
Тригерос
10
Пино
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Пино
20
Ло Чельсо
7
Морено
7
Морено
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
Ювентус
Вильярреал
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Фабио Миретти
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Фабио Миретти
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ювентус - Вильярреал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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