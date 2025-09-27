28 сентября на «Кадир Хас» состоится матч 7-го тура чемпионата Турции, где «Кайсериспор» примет «Генчлербирлиги». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пытаются прервать серию неудач. Игра обещает стать напряжeнной и может во многом повлиять на распределение мест в зоне вылета.

«Кайсериспор»

Команда провалила старт сезона: после 6 туров всего 4 очка и 15-я строчка в таблице. Главный бомбардир – Мигел Филипе Кардозу, забивший 6 мячей в 6 матчах, что составляет почти весь атакующий потенциал клуба. При этом оборона у «Кайсериспора» остаeтся крайне уязвимой: 11 пропущенных мячей за последние 5 игр и ни одной победы в 9 турах подряд. Домашнее поле перестало приносить стабильные результаты, и даже ничья воспринимается как положительный итог.

«Генчлербирлиги»

Столичный клуб также стартовал неудачно – всего 3 очка и 16-е место в таблице. В последних пяти встречах команда забила всего трижды, а пропустила 7 голов. Основная проблема – крайне слабая игра в атаке: лучший бомбардир Гутас отметился лишь одним голом за 6 матчей. В то же время оборона также нестабильна, особенно в гостевых встречах, где клуб проиграл три последних матча кряду.

Факты о командах

«Кайсериспор»

Не может победить в 9 матчах подряд

Пропускает в 11 последних играх

В последних 5 матчах: 0.60 гола забито и 2.20 пропущено в среднем

Мигел Кардозу забил 6 мячей в 6 турах

«Генчлербирлиги»

Проигрывает в 3 последних выездных матчах

В последних 5 играх: 0.60 гола забито и 1.40 пропущено в среднем

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Набрал всего 3 очка за 6 туров

Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Генчлербирлиги»

Обе команды испытывают серьeзные трудности: «Кайсериспор» зависит от формы Кардозу, а «Генчлербирлиги» испытывает дефицит голов и уверенности в гостях. При этом хозяева более активны впереди и способны использовать ошибки гостей. Вероятно, матч получится осторожным, но с перевесом «Кайсериспора» в атаке. Оборонительные проблемы обеих сторон делают перспективным вариант с тоталом больше, но основной ставкой выглядит победа хозяев.

