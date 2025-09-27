Введите ваш ник на сайте
«Кайсериспор» – «Генчлербирлиги»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 2.00

27 сентября 2025 11:12
Кайсериспор - Генчлербирлиги
28 сент. 2025, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Кайсериспора»
Сделать ставку

28 сентября на «Кадир Хас» состоится матч 7-го тура чемпионата Турции, где «Кайсериспор» примет «Генчлербирлиги». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пытаются прервать серию неудач. Игра обещает стать напряжeнной и может во многом повлиять на распределение мест в зоне вылета.

«Кайсериспор»

Команда провалила старт сезона: после 6 туров всего 4 очка и 15-я строчка в таблице. Главный бомбардир – Мигел Филипе Кардозу, забивший 6 мячей в 6 матчах, что составляет почти весь атакующий потенциал клуба. При этом оборона у «Кайсериспора» остаeтся крайне уязвимой: 11 пропущенных мячей за последние 5 игр и ни одной победы в 9 турах подряд. Домашнее поле перестало приносить стабильные результаты, и даже ничья воспринимается как положительный итог.

«Генчлербирлиги»

Столичный клуб также стартовал неудачно – всего 3 очка и 16-е место в таблице. В последних пяти встречах команда забила всего трижды, а пропустила 7 голов. Основная проблема – крайне слабая игра в атаке: лучший бомбардир Гутас отметился лишь одним голом за 6 матчей. В то же время оборона также нестабильна, особенно в гостевых встречах, где клуб проиграл три последних матча кряду.

Факты о командах

«Кайсериспор»

  • Не может победить в 9 матчах подряд
  • Пропускает в 11 последних играх
  • В последних 5 матчах: 0.60 гола забито и 2.20 пропущено в среднем
  • Мигел Кардозу забил 6 мячей в 6 турах

«Генчлербирлиги»

  • Проигрывает в 3 последних выездных матчах
  • В последних 5 играх: 0.60 гола забито и 1.40 пропущено в среднем
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • Набрал всего 3 очка за 6 туров

Личные встречи
25% (5)
25% (5)
50% (10)
21
Забитых мячей
33
1.05
В среднем за матч
1.65
3:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 36 тур
Кайсериспор
2 : 2
20.04.2021
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 15 тур
Генчлербирлиги
3 : 2
28.12.2020
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Кайсериспор
2 : 0
20.06.2020
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 11 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
09.11.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
3 : 2
15.04.2018
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
19.11.2017
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
22.04.2017
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
0 : 2
20.11.2016
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 24 тур
Кайсериспор
0 : 2
05.03.2016
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 0
03.10.2015
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 21 тур
Кайсериспор
1 : 0
15.02.2014
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 4 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
15.09.2013
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 23 тур
Кайсериспор
1 : 0
24.02.2013
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 6 тур
Генчлербирлиги
4 : 0
30.09.2012
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 25 тур
Кайсериспор
2 : 3
05.02.2012
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 8 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
27.10.2011
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 28 тур
Генчлербирлиги
4 : 1
10.04.2011
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 11 тур
Кайсериспор
1 : 1
05.11.2010
Генчлербирлиги
Чемпионат Турции, 18 тур
Кайсериспор
1 : 1
24.01.2010
Генчлербирлиги
Чемпионат Турции, 1 тур
Генчлербирлиги
0 : 0
09.08.2009
Кайсериспор
Показать все

Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Генчлербирлиги»

Обе команды испытывают серьeзные трудности: «Кайсериспор» зависит от формы Кардозу, а «Генчлербирлиги» испытывает дефицит голов и уверенности в гостях. При этом хозяева более активны впереди и способны использовать ошибки гостей. Вероятно, матч получится осторожным, но с перевесом «Кайсериспора» в атаке. Оборонительные проблемы обеих сторон делают перспективным вариант с тоталом больше, но основной ставкой выглядит победа хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кайсериспора» – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

2.00
Победа «Кайсериспора»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Турция. Суперлига Генчлербирлиги Кайсериспор
Рекомендуем
  • Читайте нас: 