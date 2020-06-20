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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Генчлербирлиги
Кайсериспор - Генчлербирлиги: обзор матча 20 июня 2020
Кайсериспор
20.06.2020, суббота, 18:30
Турция. Суперлига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Генчлербирлиги
36'
П. Энрике
89'
A. Kravets
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Генчлербирлиги
90'
+2
Желтая карточка
Б. Эздемир
Желтая карточка
C. Şahin
90'
+2
Желтая карточка
A. Kravets
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
A. Kravets
89'
Замена
C. Şahin
️️️️
П. Энрике
84'
Замена
A. Aktas
️️️️
H. HÃ¼seyin Acar
80'
Желтая карточка
S. Lung Jr.
73'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
72'
Замена
M. Situm
️️️️
З. Квржич
69'
Замена
A. Kravets
️️️️
M. Mesanovic
68'
60'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
А. Огуз
49'
Желтая карточка
Ф. Байано
46'
Замена
F. AyitÃ©
️️️️
Y. Pehlivan
41'
Желтая карточка
Д. Сио
ГОЛ! 1:0!
П. Энрике
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
9
M. Mesanovic
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
0
Y. Pehlivan
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
61
Ziya Alkurt
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
0
A. Kravets
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Генчлербирлиги
25
Эртак Эзбир
ВР
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
55
Abdullah Sahindere
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
4-1-4-1
1
20
Квржич
38
3
3
Субаши
15
Кампаньяро
8
43
Менса
7
Энрике
97
9
4-5-1
15
Нордфельдт
15
11
Пехливан
2
Огуз
4
Кызылдаг
3
Эздемир
13
Сио
0
21
Кандеяш
27
Байано
9
8
22
22
8
7
Энрике
70
70
7
Энрике
9
0
0
9
20
Квржич
18
18
20
Квржич
2
Огуз
17
17
2
Огуз
0
11
11
0
Остались в запасе
Кайсериспор
Генчлербирлиги
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
61
Ziya Alkurt
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
25
Эртак Эзбир
ВР
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
55
Abdullah Sahindere
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
61
Ziya Alkurt
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
Остались в запасе
25
Эртак Эзбир
ВР
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
55
Abdullah Sahindere
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Кайсериспор - Генчлербирлиги
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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