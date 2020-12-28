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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Кайсериспор
Генчлербирлиги - Кайсериспор: обзор матча 28 декабря 2020
Генчлербирлиги
28.12.2020, понедельник, 16:00
Турция. Суперлига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Кайсериспор
39'
Д. Кандеяш
70'
Б. Эздемир
89'
O. Çapar (АГ)
31'
В. Канга
55'
А. Кызылдаг (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Кайсериспор
Замена
M. Huseyin Seyhan
️️️️
Б. Эздемир
90'
+7
Замена
I. Karakas
️️️️
Д. Сио
90'
+7
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
O. Çapar
89'
86'
Замена
M. Çelik
️️️️
H. Manzala
72'
Замена
И. Парлак
️️️️
E. Demir
ГОЛ! 2:2!
Б. Эздемир
70'
Желтая карточка
Б. Эздемир
69'
69'
Желтая карточка
А. Бехич
Замена
D. Furman
️️️️
M. Yildirim
65'
55'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Кызылдаг
Замена
S. Yilmaz
️️️️
F. AyitÃ©
55'
Замена
Р. Берисбек
️️️️
О. Артан
54'
Желтая карточка
Р. Пирис
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кандеяш
Пас отдал
M. Yildirim
39'
31'
ГОЛ! 0:1!
В. Канга
Пас отдал
E. Demir
29'
Желтая карточка
Я. Ака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
7
Педро Энрике
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
7
Harisson Manzala
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
17
Sefa Yilmaz
ЦП
55
Abdullah Sahindere
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
22
Kadir Enes Kıra
ЦФ
16
Batuhan Ucan
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
66
Ulusoy Mert Kabasakal
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Кайсериспор
12
Абдулкадир Ташдан
ВР
80
Доган Алемдар
ВР
26
Ilhan Depe
ЦП
30
Adem Doğan
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
3-5-2
15
Нордфельдт
15
4
Кызылдаг
27
Артан
13
Сио
8
3
Эздемир
21
Кандеяш
26
Пирис
11
77
3-1-2-4
13
Кипе
20
Квржич
22
16
Бехич
15
Кампаньяро
7
Энрике
79
Ака
14
9
Канга
7
44
8
7
7
8
3
Эздемир
0
0
3
Эздемир
11
17
17
11
27
Артан
19
Берисбек
19
Берисбек
27
Артан
13
Сио
23
23
13
Сио
7
88
88
7
14
23
Парлак
23
Парлак
14
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Кайсериспор
22
Kadir Enes Kıra
ЦФ
16
Batuhan Ucan
ЦФ
66
Ulusoy Mert Kabasakal
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
55
Abdullah Sahindere
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
30
Adem Doğan
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ВР
80
Доган Алемдар
ВР
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
26
Ilhan Depe
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
22
Kadir Enes Kıra
ЦФ
16
Batuhan Ucan
ЦФ
66
Ulusoy Mert Kabasakal
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
55
Abdullah Sahindere
ЦП
Остались в запасе
30
Adem Doğan
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ВР
80
Доган Алемдар
ВР
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
26
Ilhan Depe
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Генчлербирлиги - Кайсериспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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