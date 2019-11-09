Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Кайсериспор
Генчлербирлиги - Кайсериспор: обзор матча 09 ноября 2019
Генчлербирлиги
09.11.2019, суббота, 15:00
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Кайсериспор
14'
Д. Сио
81'
Б. Станку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Кайсериспор
Желтая карточка
Д. Кандеяш
84'
ГОЛ! 2:0!
Б. Станку
Пас отдал
Д. Сио
81'
Желтая карточка
Д. Сио
61'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сио
Пас отдал
Э. Озгенк
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Зарго Туре
ЦЗ
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
27
Надир Чифци
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
43
Бернард Менса
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Генчлербирлиги
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
Кайсериспор
25
Хакан Арикан
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
2-1-4
15
Туре
22
Озгенк
29
Сессеньон
10
Станку
13
Сио
27
Чифци
21
Кандеяш
2-1-1-3
1
Лунг
5
Абденнур
21
Джа-Джедже
13
Лопеш
43
Менса
9
Булут
7
Энрике
25
Адебайор
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Кайсериспор
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
25
Хакан Арикан
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
Остались в запасе
25
Хакан Арикан
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Генчлербирлиги - Кайсериспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
Все
Генчлербирлиги
Кайсериспор
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Коньяспора» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Статистика Батракова в первом полном матче за «Галатасарай»
17 октября
1
«Генчлербирлиги» – «Галатасарай»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Коньяспора» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Статистика Батракова в первом полном матче за «Галатасарай»
17 октября
1
«Генчлербирлиги» – «Галатасарай»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+