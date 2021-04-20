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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Генчлербирлиги
Кайсериспор - Генчлербирлиги: обзор матча 20 апреля 2021
Кайсериспор
20.04.2021, вторник, 16:00
Турция. Суперлига, 36 тур
2 : 2
Завершен
Генчлербирлиги
39'
П. Энрике
80'
И. Парлак
46'
Р. Пирис
50'
B. Stancu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Генчлербирлиги
90'
+3
Желтая карточка
С. Лима
82'
Замена
I. Karakas
️️️️
B. Stancu
Замена
Н. Пас
️️️️
U. Demirok
82'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
З. Квржич
82'
ГОЛ! 2:2!
И. Парлак
Пас отдал
Д. Аврамовски
80'
Желтая карточка
П. Энрике
75'
68'
Замена
Д. Сио
️️️️
Р. Берисбек
Замена
И. Парлак
️️️️
Д. Аттама
68'
63'
Желтая карточка
U. Adiyaman
Замена
A. Maglica
️️️️
Д. Алибек
54'
Замена
К. Мухар
️️️️
M. Çelik
54'
Желтая карточка
Д. Аврамовски
52'
50'
ГОЛ! 1:2!
B. Stancu
Пас отдал
Х. Пехливан
46'
ГОЛ! 1:1!
Р. Пирис
Пас отдал
B. Stancu
46'
Замена
F. AyitÃ©
️️️️
P. Polomat
46'
Замена
M. Huseyin Seyhan
️️️️
С. Дикмен
ГОЛ! 1:0!
П. Энрике
Пас отдал
Д. Аврамовски
39'
Желтая карточка
U. Demirok
27'
Желтая карточка
M. Çelik
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
88
Muğdat Çelik
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
14
Metehan Mert
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
99
Anton Maglica
ЦФ
24
Melih Okutan
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Генчлербирлиги
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
13
Джованни Сио
ЦП
16
Batuhan Ucan
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
37
Yasin Davus
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
4-1-3-2
80
Алемдар
16
Бехич
4
Коловециос
15
20
Квржич
3
Аттама
27
Аврамовски
7
Энрике
12
Леннон
7
Алибек
88
3-4-3
1
39
11
Пехливан
3
19
Берисбек
6
Дикмен
21
Кандеяш
26
Пирис
9
91
Лима
14
20
Квржич
28
Дживелек
28
Дживелек
20
Квржич
7
Алибек
99
99
7
Алибек
88
73
Мухар
73
Мухар
88
15
3
Пас
3
Пас
15
3
Аттама
23
Парлак
23
Парлак
3
Аттама
6
Дикмен
0
0
6
Дикмен
19
Берисбек
13
Сио
13
Сио
19
Берисбек
39
11
11
39
9
23
23
9
Остались в запасе
Кайсериспор
Генчлербирлиги
14
Бесард Сабович
ЦП
24
Melih Okutan
ЦФ
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
16
Batuhan Ucan
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
37
Yasin Davus
ЦФ
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
14
Бесард Сабович
ЦП
24
Melih Okutan
ЦФ
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
Остались в запасе
16
Batuhan Ucan
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
37
Yasin Davus
ЦФ
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Кайсериспор - Генчлербирлиги
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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