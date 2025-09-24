25 сентября на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне «Осасуна» примет «Эльче» в рамках 6 тура Ла Лиги. Обе команды подошли к матчу в неплохом тонусе: хозяева успешно играют дома, а гости уверенно стартовали и входят в верхнюю часть таблицы.

«Осасуна»

Коллектив из Памплоны демонстрирует прагматичный футбол, делая ставку на компактную оборону и редкие, но результативные атаки. В последних пяти матчах команда забила 5 мячей и пропустила 3. Особенно показательна домашняя серия: три победы подряд с минимальным счeтом, что говорит о характере и дисциплине. Лидером атаки остаeтся Анте Будимир, забивший дважды в пяти турах, однако в целом голевая продуктивность остаeтся скромной. В среднем «Осасуна» забивает 1 гол за игру, при этом пропускает всего 0.6, что делает еe одной из наиболее надeжных команд середины таблицы.

«Эльче»

Гости начали сезон неожиданно ярко: после пяти туров у команды 9 очков и шестая позиция в таблице. Ключевой игрок атаки – Рафа Мир, оформивший три гола в пяти матчах. «Эльче» показывает результативный футбол – 7 голов за пять встреч, но и в обороне не без слабых мест: 6 пропущенных за тот же отрезок. Команда не проигрывает уже пять матчей подряд и обязательно забивает, что добавляет уверенности. Средний показатель – 1.4 забитого и 1.2 пропущенного за игру, и это подтверждает статус коллектива, способного навязать борьбу даже на выезде.

Факты о командах

«Осасуна»

Победы в 3 последних домашних матчах.

Средний показатель: 1.0 забитого и 0.6 пропущенного за игру (последние 5 матчей).

Забивает в 3 играх подряд.

Пропускает меньше гола за игру.

«Эльче»

Не проигрывает 5 матчей подряд.

Средний показатель: 1.4 забитого и 1.2 пропущенного за игру (последние 5 матчей).

Забивает в 9 матчах подряд.

Пропускает в 3 последних встречах.

Прогноз на матч «Осасуна» – «Эльче»

Матч обещает быть плотным и осторожным. «Осасуна» уверенно играет дома и будет стремиться навязать борьбу в центре поля, не позволяя сопернику развернуться. «Эльче» же отличается более яркой атакующей линией и стабильной серией без поражений, что может стать решающим фактором. Обе команды в текущем сезоне играют прагматично, поэтому стоит ожидать равного поединка с минимальным перевесом в пользу более организованного соперника. Наиболее вероятны либо ничья, либо победа гостей в упорной борьбе.

