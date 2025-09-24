Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Осасуна» – «Эльче»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 2.95

24 сентября 2025 9:36
Осасуна - Эльче
25 сент. 2025, четверг 20:30 | Испания. Примера, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.95
Ничья
Сделать ставку

25 сентября на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне «Осасуна» примет «Эльче» в рамках 6 тура Ла Лиги. Обе команды подошли к матчу в неплохом тонусе: хозяева успешно играют дома, а гости уверенно стартовали и входят в верхнюю часть таблицы.

«Осасуна»

Коллектив из Памплоны демонстрирует прагматичный футбол, делая ставку на компактную оборону и редкие, но результативные атаки. В последних пяти матчах команда забила 5 мячей и пропустила 3. Особенно показательна домашняя серия: три победы подряд с минимальным счeтом, что говорит о характере и дисциплине. Лидером атаки остаeтся Анте Будимир, забивший дважды в пяти турах, однако в целом голевая продуктивность остаeтся скромной. В среднем «Осасуна» забивает 1 гол за игру, при этом пропускает всего 0.6, что делает еe одной из наиболее надeжных команд середины таблицы.

«Эльче»

Гости начали сезон неожиданно ярко: после пяти туров у команды 9 очков и шестая позиция в таблице. Ключевой игрок атаки – Рафа Мир, оформивший три гола в пяти матчах. «Эльче» показывает результативный футбол – 7 голов за пять встреч, но и в обороне не без слабых мест: 6 пропущенных за тот же отрезок. Команда не проигрывает уже пять матчей подряд и обязательно забивает, что добавляет уверенности. Средний показатель – 1.4 забитого и 1.2 пропущенного за игру, и это подтверждает статус коллектива, способного навязать борьбу даже на выезде.

Факты о командах

«Осасуна»

  • Победы в 3 последних домашних матчах.
  • Средний показатель: 1.0 забитого и 0.6 пропущенного за игру (последние 5 матчей).
  • Забивает в 3 играх подряд.
  • Пропускает меньше гола за игру.

«Эльче»

  • Не проигрывает 5 матчей подряд.
  • Средний показатель: 1.4 забитого и 1.2 пропущенного за игру (последние 5 матчей).
  • Забивает в 9 матчах подряд.
  • Пропускает в 3 последних встречах.

Личные встречи
33% (4)
58% (7)
8% (1)
15
Забитых мячей
11
1.25
В среднем за матч
0.92
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
2 : 1
08.04.2023
Эльче
Испания. Примера, 18 тур
Эльче
1 : 1
22.01.2023
Осасуна
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
1 : 1
01.05.2022
Осасуна
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
1 : 1
29.11.2021
Эльче
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2 : 0
18.04.2021
Эльче
Испания. Примера, 15 тур
Эльче
2 : 2
22.12.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 35 тур
Эльче
1 : 2
22.04.2019
Осасуна
Испания. Сегунда, 2 тур
Осасуна
1 : 1
26.08.2018
Эльче
Испания. Сегунда, 33 тур
Осасуна
0 : 0
10.04.2016
Эльче
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльче
2 : 1
08.11.2015
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
0 : 0
14.02.2014
Осасуна
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
2 : 1
20.09.2013
Эльче
Показать все

Прогноз на матч «Осасуна» – «Эльче»

Матч обещает быть плотным и осторожным. «Осасуна» уверенно играет дома и будет стремиться навязать борьбу в центре поля, не позволяя сопернику развернуться. «Эльче» же отличается более яркой атакующей линией и стабильной серией без поражений, что может стать решающим фактором. Обе команды в текущем сезоне играют прагматично, поэтому стоит ожидать равного поединка с минимальным перевесом в пользу более организованного соперника. Наиболее вероятны либо ничья, либо победа гостей в упорной борьбе.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 2.95
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

2.95
Ничья
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Эльче Осасуна
Другие прогнозы
24.09.2025
18:00
8.00
Россия. Кубок, 4 раунд
Фанком - Уфа
Победа «Уфы» со счетом 2:0
24.09.2025
18:30
7.00
Россия. Кубок, 4 раунд
Знамя Труда - Чайка
Ничья со счетом 1:1
24.09.2025
19:00
6.20
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Гомель - Неман
Победа «Гомеля»
24.09.2025
19:00
1.90
Россия. Кубок, 4 раунд
Кристалл-МЭЗТ - Торпедо
Победа «Кристалл-МЭЗТ»
24.09.2025
19:30
1.65
Россия. Кубок, 4 раунд
Текстильщик - Факел
Тотал меньше 2.5 голов
24.09.2025
19:45
1.92
Лига Европы, 1 тур
ПАОК - Маккаби
Обе команды забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 