25 сентября на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне «Осасуна» примет «Эльче» в рамках 6 тура Ла Лиги. Обе команды подошли к матчу в неплохом тонусе: хозяева успешно играют дома, а гости уверенно стартовали и входят в верхнюю часть таблицы.
«Осасуна»
Коллектив из Памплоны демонстрирует прагматичный футбол, делая ставку на компактную оборону и редкие, но результативные атаки. В последних пяти матчах команда забила 5 мячей и пропустила 3. Особенно показательна домашняя серия: три победы подряд с минимальным счeтом, что говорит о характере и дисциплине. Лидером атаки остаeтся Анте Будимир, забивший дважды в пяти турах, однако в целом голевая продуктивность остаeтся скромной. В среднем «Осасуна» забивает 1 гол за игру, при этом пропускает всего 0.6, что делает еe одной из наиболее надeжных команд середины таблицы.
«Эльче»
Гости начали сезон неожиданно ярко: после пяти туров у команды 9 очков и шестая позиция в таблице. Ключевой игрок атаки – Рафа Мир, оформивший три гола в пяти матчах. «Эльче» показывает результативный футбол – 7 голов за пять встреч, но и в обороне не без слабых мест: 6 пропущенных за тот же отрезок. Команда не проигрывает уже пять матчей подряд и обязательно забивает, что добавляет уверенности. Средний показатель – 1.4 забитого и 1.2 пропущенного за игру, и это подтверждает статус коллектива, способного навязать борьбу даже на выезде.
Факты о командах
«Осасуна»
- Победы в 3 последних домашних матчах.
- Средний показатель: 1.0 забитого и 0.6 пропущенного за игру (последние 5 матчей).
- Забивает в 3 играх подряд.
- Пропускает меньше гола за игру.
«Эльче»
- Не проигрывает 5 матчей подряд.
- Средний показатель: 1.4 забитого и 1.2 пропущенного за игру (последние 5 матчей).
- Забивает в 9 матчах подряд.
- Пропускает в 3 последних встречах.
Прогноз на матч «Осасуна» – «Эльче»
Матч обещает быть плотным и осторожным. «Осасуна» уверенно играет дома и будет стремиться навязать борьбу в центре поля, не позволяя сопернику развернуться. «Эльче» же отличается более яркой атакующей линией и стабильной серией без поражений, что может стать решающим фактором. Обе команды в текущем сезоне играют прагматично, поэтому стоит ожидать равного поединка с минимальным перевесом в пользу более организованного соперника. Наиболее вероятны либо ничья, либо победа гостей в упорной борьбе.
Рекомендованные ставки
- Ничья – коэффициент 2.95
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65