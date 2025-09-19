Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Текстильщик» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 2.95

19 сентября 2025 9:32
Текстильщик - Велес
20 сент. 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Перейти в онлайн матча
2.95
Победа «Велеса»
Сделать ставку

20 сентября в рамках десятого тура Второй лиги состоится матч «Текстильщик» – «Велес». Игра обещает быть напряжeнной: команды расположились в верхней части таблицы и продолжают борьбу за лидерство. «Велес» опережает соперника всего на три очка, а значит, встреча имеет принципиальное значение.

«Текстильщик»

Команда проводит стабильный отрезок сезона, набрав 15 очков в 9 турах и закрепившись в зоне лидеров. Победа над «Аланией» (2:1) показала характер и умение брать важные очки в выездных встречах. В то же время «Текстильщик» остаeтся уязвимым в обороне – в последних трeх матчах команда неизменно пропускала. За пять последних встреч коллектив забил 5 мячей и пропустил столько же, что отражает сбалансированный, но не безошибочный стиль.

«Велес»

Гости подходят к матчу в отличной форме: 18 очков после 9 туров и второе место в таблице. «Велес» демонстрирует уверенную атаку – 12 голов в последних пяти матчах, при этом команда стабильно реализует моменты. Победа над «Динамо-2» (2:0) и разгром в Кубке России (4:1 против «Космоса») подтверждают высокий уровень игры. Однако есть и слабое место – оборона: 5 пропущенных за пять матчей, что оставляет шанс соперникам.

Факты о командах

«Текстильщик»

  • 15 очков после 9 туров, 4-е место.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч.
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних игр.

«Велес»

  • 18 очков после 9 туров, 2-е место.
  • Забивает в среднем 2.40 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч.
  • Побеждает в 3 последних матчах против «Текстильщика».

Личные встречи
27% (3)
18% (2)
55% (6)
12
Забитых мячей
18
1.09
В среднем за матч
1.64
3:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Велес
1 : 0
27.07.2025
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Текстильщик
0 : 2
21.09.2024
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Велес
5 : 1
28.07.2024
Текстильщик
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
3 : 2
12.03.2022
Текстильщик
Россия. ФНЛ, 9 тур
Текстильщик
2 : 0
05.09.2021
Велес
Россия. ФНЛ, 42 тур
Велес
2 : 1
15.05.2021
Текстильщик
Россия. ФНЛ, 1 тур
Текстильщик
0 : 0
01.08.2020
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 19 тур
Велес
2 : 1
13.04.2019
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 7 тур
Текстильщик
1 : 1
03.09.2018
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 21 тур
Велес
0 : 1
29.04.2018
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 9 тур
Текстильщик
3 : 2
16.09.2017
Велес
Показать все

Прогноз на матч

Игра обещает стать битвой за инициативу: «Текстильщик» будет делать ставку на дисциплину и контратаки, тогда как «Велес» постарается навязать атакующий футбол. Оборона хозяев регулярно даeт сбои, а атака гостей находится в хорошей форме. Вероятно, «Велес» сумеет забить хотя бы дважды, однако хозяева также могут отличиться, учитывая статистику пропусков соперника. Логично предположить результативный сценарий с преимуществом гостей.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Велеса» – коэффициент 2.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • «Текстильщик» забьет – коэффициент 1.60

2.95
Победа «Велеса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Велес Текстильщик
Другие прогнозы
20.09.2025
09:45
1.55
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Енисей - Факел
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
12:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал - Ротор
Обе команды забьют
20.09.2025
14:00
1.95
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Улытау - Актобе
Победа «Актобе»
20.09.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Текстильщик - Велес
Победа «Велеса»
20.09.2025
14:30
2.44
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль - Эвертон
Победа «Ливерпуля» и ТМ 3,5
20.09.2025
14:30
7.00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН - Ахмат
Прогноз – счет 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 