17 сентября на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 4 тура FONBET Кубка России, в котором местный «Сочи» примет московское «Динамо». Оба коллектива переживают непростой период в турнире, и эта встреча может стать для них переломной в борьбе за выход из группы.

«Сочи»

Сочинский клуб находится в глубоком кризисе и не выигрывает уже 5 матчей подряд. В Кубке России команда пропустила 4 мяча от «Краснодара» (2:4), а до этого не сумела справиться с «Балтикой» и «Крыльями Советов». Главная проблема – оборона: в последних 5 играх «Сочи» пропустил 15 голов, в среднем по 3 за встречу. При этом атака действует слабо – только 4 гола в последних пяти матчах. Позитивный момент – коллектив всe же стабильно забивает в кубковых встречах, но катастрофическая игра в защите ставит под сомнение перспективы на фоне более организованных соперников.

«Динамо»

Московский клуб также переживает непростой период. «Динамо» не выигрывает в 6 матчах подряд в Кубке России, а на прошлой неделе уступило «Крыльям Советов» в серии пенальти после нулевой ничьей. В атаке команда действует нестабильно – 6 голов за последние 5 матчей, в среднем по 1.20 за игру. При этом оборона играет с переменным успехом: 6 пропущенных голов за тот же период. В гостях у «Динамо» ситуация в Кубке традиционно сложная – пять выездных матчей подряд без побед. Однако стоит отметить, что «бело-голубые» чаще всего стабильно поражают ворота «Сочи» и имеют качественные шансы на результат.

Факты о командах

«Сочи»

Не выигрывает в 5 последних матчах

В среднем: 0.80 забито, 3.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 21 матче подряд

Забивает в 3 последних играх Кубка России

«Динамо»

Не выигрывает в 6 последних матчах Кубка России

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не выигрывает в 5 последних выездных матчах Кубка

Забивает в 4 последних встречах против «Сочи»

Прогноз на матч «Сочи» – «Динамо»

Форма обеих команд вызывает вопросы: «Сочи» слишком много пропускает, а «Динамо» не может добиться стабильности. При этом статистика подсказывает, что встреча должна получиться результативной: хозяева традиционно забивают дома, но не могут закрыть тылы, а гости обладают ресурсами, чтобы воспользоваться слабостями соперника. Вероятнее всего, команды обменяются голами, а «Динамо» за счeт более сбалансированной игры сможет увезти победу.

Рекомендованные ставки