«Сочи» – «Динамо»: прогноз и ставки на матч 17 сентября 2025 с коэффициентом 2.00

16 сентября 2025 8:35
Сочи - Динамо
17 сент. 2025, среда 20:30 | Россия. Кубок, группа B, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Обе забьют
Сделать ставку

17 сентября на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 4 тура FONBET Кубка России, в котором местный «Сочи» примет московское «Динамо». Оба коллектива переживают непростой период в турнире, и эта встреча может стать для них переломной в борьбе за выход из группы.

«Сочи»

Сочинский клуб находится в глубоком кризисе и не выигрывает уже 5 матчей подряд. В Кубке России команда пропустила 4 мяча от «Краснодара» (2:4), а до этого не сумела справиться с «Балтикой» и «Крыльями Советов». Главная проблема – оборона: в последних 5 играх «Сочи» пропустил 15 голов, в среднем по 3 за встречу. При этом атака действует слабо – только 4 гола в последних пяти матчах. Позитивный момент – коллектив всe же стабильно забивает в кубковых встречах, но катастрофическая игра в защите ставит под сомнение перспективы на фоне более организованных соперников.

«Динамо»

Московский клуб также переживает непростой период. «Динамо» не выигрывает в 6 матчах подряд в Кубке России, а на прошлой неделе уступило «Крыльям Советов» в серии пенальти после нулевой ничьей. В атаке команда действует нестабильно – 6 голов за последние 5 матчей, в среднем по 1.20 за игру. При этом оборона играет с переменным успехом: 6 пропущенных голов за тот же период. В гостях у «Динамо» ситуация в Кубке традиционно сложная – пять выездных матчей подряд без побед. Однако стоит отметить, что «бело-голубые» чаще всего стабильно поражают ворота «Сочи» и имеют качественные шансы на результат.

Факты о командах

«Сочи»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 3.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 21 матче подряд
  • Забивает в 3 последних играх Кубка России

«Динамо»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах Кубка России
  • В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не выигрывает в 5 последних выездных матчах Кубка
  • Забивает в 4 последних встречах против «Сочи»

Личные встречи
43% (6)
21% (3)
36% (5)
28
Забитых мячей
22
2
В среднем за матч
1.57
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Сочи
1 : 1
10.08.2025
Динамо
Россия. Кубок, 1 тур
Динамо
3 : 2
29.07.2025
Сочи
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
3 : 2
05.05.2024
Сочи
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сочи
3 : 3
06.11.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
0 : 2
01.04.2023
Сочи
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Сочи
2 : 1
09.09.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
1 : 5
21.05.2022
Сочи
Товарищеские матчи,
Сочи
1 : 2
10.02.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Сочи
0 : 1
19.09.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
2 : 0
16.12.2020
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
3 : 1
24.10.2020
Сочи
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Сочи
1 : 1
01.07.2020
Динамо
Товарищеские матчи,
Динамо
1 : 3
17.02.2020
Сочи
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
2 : 3
22.09.2019
Сочи
Показать все

Прогноз на матч «Сочи» – «Динамо»

Форма обеих команд вызывает вопросы: «Сочи» слишком много пропускает, а «Динамо» не может добиться стабильности. При этом статистика подсказывает, что встреча должна получиться результативной: хозяева традиционно забивают дома, но не могут закрыть тылы, а гости обладают ресурсами, чтобы воспользоваться слабостями соперника. Вероятнее всего, команды обменяются голами, а «Динамо» за счeт более сбалансированной игры сможет увезти победу.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 2.00
  • Победа «Динамо» – коэффициент 2.10

2.00
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. Кубок Динамо Сочи
