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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Динамо
Сочи - Динамо: обзор матча 09 сентября 2022
Сочи
09.09.2022, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
6'
Г. Мелкадзе
11'
К. Нобоа
40'
Д. Макаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Динамо
Замена
К. Ушатов
️️️️
Г. Мелкадзе
88'
Замена
К. Кравцов
️️️️
А. Юсупов
79'
78'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
Д. Фомин
66'
Замена
Э. Даса
️️️️
С. Паршивлюк
Замена
В. Сарвели
️️️️
Н. Бурмистров
65'
Желтая карточка
А. Юсупов
63'
46'
Замена
М. Норманн
️️️️
Л. Гагнидзе
46'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
К. Тюкавин
46'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
В. Грулев
40'
ГОЛ! 2:1!
Д. Макаров
37'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
ГОЛ! 2:0!
К. Нобоа
Пас отдал
Г. Мелкадзе
11'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мелкадзе
Пас отдал
Н. Бурмистров
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
50
Александр Кутицкий
ОП
17
Матиас Норманн
ОП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
3-2-2-1-1
35
Джанаев
3
Дркушич
26
Мещанинов
40
Юрганов
17
Макарчук
34
Маргасов
16
Нобоа
4
Юсупов
18
Бурмистров
77
Мелкадзе
4-1-1-3-1
1
Шунин
18
Паршивлюк
2
Маричаль
6
Фернандес
7
Скопинцев
74
Фомин
23
Гагнидзе
77
Макаров
23
Захарян
27
Грулев
70
Тюкавин
4
Юсупов
5
Кравцов
5
Кравцов
4
Юсупов
77
Мелкадзе
23
Ушатов
23
Ушатов
77
Мелкадзе
18
Бурмистров
9
Сарвели
9
Сарвели
18
Бурмистров
18
Паршивлюк
2
Даса
2
Даса
18
Паршивлюк
27
Грулев
88
Лесовой
88
Лесовой
27
Грулев
23
Гагнидзе
17
Норманн
17
Норманн
23
Гагнидзе
74
Фомин
91
Гладышев
91
Гладышев
74
Фомин
70
Тюкавин
90
Смолов
90
Смолов
70
Тюкавин
Остались в запасе
Сочи
Динамо
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Александр Точилин
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Сочи - Динамо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Роман Милюченко
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Егор Болховитин
Резервный судья:
Ранэль Зияков
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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