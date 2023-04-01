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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Сочи
Динамо - Сочи: обзор матча 01 апреля 2023
Динамо
01.04.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Сочи
67'
В. Дркушич
74'
Т. Маргасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Сочи
90'
+1
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Л. Джорджевич
Замена
М. Майсторович
️️️️
С. Сазонов
79'
74'
ГОЛ! 0:2!
Т. Маргасов
Пас отдал
А. Макарчук
Замена
️️️️
Д. Макаров
70'
Замена
️️️️
Я. Гладышев
70'
69'
Замена
А. Макарчук
️️️️
К. Заика
69'
Замена
И. Цаллагов
️️️️
А. Юсупов
69'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
В. Сарвели
67'
ГОЛ! 0:1!
В. Дркушич
Желтая карточка
Р. Фернандес
57'
Замена
️️️️
М. Норманн
55'
45'
+2
Желтая карточка
К. Заика
Желтая карточка
М. Норманн
35'
28'
Замена
Д. Адамов
️️️️
Н. Бурмистров
25'
Красная карточка
С. Джанаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ЦЗ
15
Максим Балахонов
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-2-1-1-2
31
Лещук
7
Скопинцев
4
Сазонов
6
Фернандес
2
Даса
17
Норманн
74
Фомин
23
Гагнидзе
77
Макаров
91
Гладышев
70
Тюкавин
3-3-2-1-1
35
Джанаев
27
Заика
3
Дркушич
20
Юрганов
34
Маргасов
5
Кравцов
32
Терехов
4
Юсупов
16
Нобоа
18
Бурмистров
9
Сарвели
4
Сазонов
5
Майсторович
5
Майсторович
4
Сазонов
18
Бурмистров
16
Адамов
16
Адамов
18
Бурмистров
27
Заика
17
Макарчук
17
Макарчук
27
Заика
Джорджевич
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
Джорджевич
4
Юсупов
15
Цаллагов
15
Цаллагов
4
Юсупов
9
Сарвели
19
Джорджевич
19
Джорджевич
9
Сарвели
Остались в запасе
Динамо
Сочи
76
Илья Купцов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
80
Станислав Бессмертный
ЦЗ
15
Максим Балахонов
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
Главный тренер
Славиша Йоканович
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
80
Станислав Бессмертный
ЦЗ
15
Максим Балахонов
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Динамо - Сочи
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Михаил Иванов
Хамид Талаев
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Денис Березнов
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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