16 сентября на «Tottenham Hotspur Stadium» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов, где «Тоттенхэм» примет «Вильярреал». Английский клуб подходит к встрече в статусе фаворита, однако испанская команда располагает ресурсами для того, чтобы дать бой и навязать борьбу.

«Тоттенхэм»

Лондонцы уверенно начали сезон в Премьер-лиге, обыграв «Манчестер Сити» (2:0) и «Вест Хэм» (3:0). За последние пять матчей команда забила 10 голов (в среднем 2.00 за игру) и пропустила всего 3 (0.60 за игру). «Тоттенхэм» выглядит сбалансированным коллективом: атака демонстрирует хорошую реализацию, а оборона надежно сдерживает соперников. При этом клуб лишь однажды уступил за этот отрезок – минимально проиграл «Борнмуту». В Лиге чемпионов от хозяев ждут активного прессинга с первых минут и попытки быстро забить, чтобы взять игру под контроль.

«Вильярреал»

Испанская команда начала сезон нестабильно: победы над «Жироной» (5:0) и «Овьедо» (2:0) чередуются с ничьей против «Сельты» и поражением от «Атлетико» (0:2). За последние пять встреч «Вильярреал» забил 8 голов (в среднем 1.60 за игру) и пропустил 5 (1.00 за игру). Команда демонстрирует качественный атакующий футбол, но испытывает трудности против соперников уровня топ-5. «Подводники» наверняка сделают ставку на контратаки и использование флангов, где их сильные стороны проявляются лучше всего.

Факты о командах

«Тоттенхэм»

Победы в 3 из 4 последних официальных матчей.

В среднем: 2.00 забитого и 0.60 пропущенного за 5 игр.

Забивает в 4 из 5 последних встреч.

«Вильярреал»

В среднем: 1.60 забитого и 1.00 пропущенного за 5 игр.

Пропускает в 3 из 5 последних матчей.

Победа 5:0 над «Жироной» в Ла Лиге.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Вильярреал»

Обе команды обладают атакующим потенциалом, однако уровень организации игры и статистика последних матчей позволяют выделить «Тоттенхэм» как фаворита. Испанцы нестабильны и уязвимы в обороне против сильных соперников. В то же время их атака способна огорчить хозяев, поэтому вероятность голов с обеих сторон велика. На «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» стоит ожидать результативной встречи, где хозяева будут ближе к победе.

Рекомендованные ставки