В рамках 8-го тура Российской Премьер-лиги на стадионе «Ozon Арена» лидер чемпионата «Краснодар» примет находящийся в зоне борьбы за выживание «Акрон». Матч выглядит как столкновение двух полюсов: команда, набравшая мощный ход и показывающая лучший футбол в лиге, встречается с коллективом, который пока не нашел своей стабильности.

«Краснодар»

Команда уверенно лидирует в Премьер-лиге после 7 туров с 16 очками и лучшей разницей мячей (+14). Подопечные играют ярко и агрессивно в атаке: 18 голов в 7 матчах, а за последние 5 встреч и вовсе 20 забитых мячей (в среднем 4.00 за игру). Краснодар не проигрывает уже 5 матчей, а серия из 9 игр с обязательными голами делает его самым результативным клубом чемпионата. При этом оборона также работает эффективно – всего 4 пропущенных мяча за 5 встреч (в среднем 0.80).

«Акрон»

Дебютант сезона испытывает сложности в Премьер-лиге: всего 6 очков после 7 туров и 13-е место в таблице. «Акрон» проигрывает три матча подряд, а в обороне наблюдаются серьезные проблемы – 10 пропущенных голов в 5 играх (в среднем 2.00). В атаке команда скромна – всего 3 забитых мяча за тот же отрезок (в среднем 0.60). Жилсон Тавареш остается единственным светлым пятном с 3 мячами в 5 играх, но поддержки он пока не получает.

Факты о командах

«Краснодар»

Лидер турнира с 16 очками и лучшей разницей мячей

Не проигрывает в 5 матчах Премьер-лиги

Забивает в 9 матчах подряд

В последних 5 играх: 20 голов (4.00 за игру), 4 пропущено (0.80 за игру)

«Акрон»

Проиграл 3 матча подряд в Премьер-лиге

Пропускает в 8 матчах подряд

В последних 5 играх: 3 гола (0.60 за игру), 10 пропущено (2.00 за игру)

6 очков и 13-е место в таблице

Прогноз на матч

Форма «Краснодара» внушает уверенность: команда доминирует как по результатам, так и по качеству игры. Особенно заметна высокая результативность и хорошая организация в обороне. «Акрон» в свою очередь выглядит уязвимым и в защите, и в атаке, а последние три поражения лишь подчеркивают трудности адаптации к уровню Премьер-лиги. При поддержке домашних трибун и с учетом статистики, «Краснодар» должен уверенно контролировать ход встречи и одержать крупную победу.

