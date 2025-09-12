Введите ваш ник на сайте
«Краснодар» – «Акрон»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.83

12 сентября 2025 9:18
Краснодар - Акрон
13 сент. 2025, суббота 19:30 | Россия. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Победа «Краснодара» с форой –1.5
Сделать ставку

В рамках 8-го тура Российской Премьер-лиги на стадионе «Ozon Арена» лидер чемпионата «Краснодар» примет находящийся в зоне борьбы за выживание «Акрон». Матч выглядит как столкновение двух полюсов: команда, набравшая мощный ход и показывающая лучший футбол в лиге, встречается с коллективом, который пока не нашел своей стабильности.

«Краснодар»

Команда уверенно лидирует в Премьер-лиге после 7 туров с 16 очками и лучшей разницей мячей (+14). Подопечные играют ярко и агрессивно в атаке: 18 голов в 7 матчах, а за последние 5 встреч и вовсе 20 забитых мячей (в среднем 4.00 за игру). Краснодар не проигрывает уже 5 матчей, а серия из 9 игр с обязательными голами делает его самым результативным клубом чемпионата. При этом оборона также работает эффективно – всего 4 пропущенных мяча за 5 встреч (в среднем 0.80).

«Акрон»

Дебютант сезона испытывает сложности в Премьер-лиге: всего 6 очков после 7 туров и 13-е место в таблице. «Акрон» проигрывает три матча подряд, а в обороне наблюдаются серьезные проблемы – 10 пропущенных голов в 5 играх (в среднем 2.00). В атаке команда скромна – всего 3 забитых мяча за тот же отрезок (в среднем 0.60). Жилсон Тавареш остается единственным светлым пятном с 3 мячами в 5 играх, но поддержки он пока не получает.

Факты о командах

«Краснодар»

  • Лидер турнира с 16 очками и лучшей разницей мячей
  • Не проигрывает в 5 матчах Премьер-лиги
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 20 голов (4.00 за игру), 4 пропущено (0.80 за игру)

«Акрон»

  • Проиграл 3 матча подряд в Премьер-лиге
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 3 гола (0.60 за игру), 10 пропущено (2.00 за игру)
  • 6 очков и 13-е место в таблице

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
6
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
0.67
5:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:5
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
1 : 0
05.04.2025
Акрон
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон
2 : 5
21.09.2024
Краснодар
Россия. Кубок, Финал (Путь регионов)
Краснодар
0 : 0
03.05.2023
Акрон

Прогноз на матч

Форма «Краснодара» внушает уверенность: команда доминирует как по результатам, так и по качеству игры. Особенно заметна высокая результативность и хорошая организация в обороне. «Акрон» в свою очередь выглядит уязвимым и в защите, и в атаке, а последние три поражения лишь подчеркивают трудности адаптации к уровню Премьер-лиги. При поддержке домашних трибун и с учетом статистики, «Краснодар» должен уверенно контролировать ход встречи и одержать крупную победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Краснодара» с форой –1.5 – коэффициент 1.83
  • Индивидуальный тотал «Краснодара» больше 2 – коэффициент 1.91

1.83
Победа «Краснодара» с форой –1.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. Премьер-лига Акрон Краснодар
Рекомендуем
