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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Акрон - Краснодар
Акрон - Краснодар: обзор матча 21 сентября 2024
Акрон
21.09.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 5
Завершен
Краснодар
54'
С. Лончар
86'
В. Хубулов
27'
Д. Кордоба
29'
Э. Сперцян
59'
Э. Сперцян
76'
Д. Кордоба
88'
Н. Кривцов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Краснодар
88'
ГОЛ! 2:5!
Н. Кривцов
ГОЛ! 2:4!
В. Хубулов
Пас отдал
А. Дзюба
86'
82'
Замена
К. Кастаньо
️️️️
В. Са
82'
Замена
Д. Козлов
️️️️
Э. Сперцян
81'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
А. Черников
78'
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
Ж. Батчи
78'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Д. Кордоба
Замена
А. Галоян
️️️️
А. Джурасович
77'
76'
ГОЛ! 1:4!
Д. Кордоба
Пас отдал
Ж. Батчи
Замена
Беншимоль
️️️️
К. Данилин
72'
Замена
М. Палиенко
️️️️
М. Кузьмин
62'
59'
ГОЛ! 1:3!
Э. Сперцян
Пас отдал
Ж. Батчи
ГОЛ! 1:2!
С. Лончар
Пас отдал
А. Дзюба
54'
Замена
В. Хубулов
️️️️
С. Бакаев
46'
42'
Желтая карточка
В. Са
Желтая карточка
М. Кузьмин
37'
29'
ГОЛ! 0:2!
Э. Сперцян
Пас отдал
Ж. Батчи
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
Л. Оласа
Желтая карточка
А. Джурасович
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
5
Алекса Джурасович
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
21
Артур Галоян
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
4-2-3-1
78
Васютин
21
Фернандес
3
Витор
26
Эсковаль
4
Савичев
15
Лончар
5
Джурасович
17
Бакаев
6
Кузьмин
23
Данилин
22
Дзюба
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
19
Коста
3
Тормена
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
6
Кузьмин
99
Палиенко
99
Палиенко
6
Кузьмин
5
Джурасович
21
Галоян
21
Галоян
5
Джурасович
17
Бакаев
8
Хубулов
8
Хубулов
17
Бакаев
23
Данилин
7
Беншимоль
7
Беншимоль
23
Данилин
27
Са
15
Кастаньо
15
Кастаньо
27
Са
8
Сперцян
18
Козлов
18
Козлов
8
Сперцян
53
Черников
88
Кривцов
88
Кривцов
53
Черников
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
9
Кордоба
90
Смолов
90
Смолов
9
Кордоба
Остались в запасе
Акрон
Краснодар
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Акрон - Краснодар
2
1
Всего ударов по воротам
10
24
Удары в створ
5
13
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
9
9
Офсайды
1
0
Количество передач
352
512
Сейвы
7
3
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
17
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Акрон
Краснодар
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