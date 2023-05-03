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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Акрон
Краснодар - Акрон: обзор матча 03 мая 2023
Краснодар
03.05.2023, среда, 19:30
Россия. Кубок, Финал (Путь регионов)
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Акрон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Акрон
Пенальти не реализован!
В. Азаров
ГОЛ!
Ж. Батчи
4:2
ГОЛ!
А. Эльдарушев
3:2
ГОЛ!
И. Ахметов
3:1
Пенальти не реализован!
Е. Песегов
ГОЛ!
Д. Кордоба
2:1
ГОЛ!
К. Савичев
1:1
ГОЛ!
Э. Сперцян
1:0
90'
+5
Замена
А. Мацукатов
️️️️
С. Макаров
Желтая карточка
Д. Кордоба
80'
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
М. Баньяц
70'
70'
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Килин
Желтая карточка
Х. Алонсо
65'
62'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
А. Понсе
62'
Замена
Р. Апеков
️️️️
Н. Салтыков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
27
Иван Чудин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Акрон
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Максим Палиенко
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
4-1-2-2-1
39
Сафонов
2
Рамирес
6
Алонсо
31
Кайо
98
Петров
6
Ленини
97
Ахметов
7
Баньяц
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-1-2-2-1
13
Волков
4
Савичев
27
Чудин
58
Зуев
5
Ходжаниязов
6
Макаров
7
Песегов
20
Полубояринов
18
Килин
14
Салтыков
9
Понсе
7
Баньяц
99
Кобнан
99
Кобнан
7
Баньяц
6
Макаров
15
Мацукатов
15
Мацукатов
6
Макаров
14
Салтыков
11
Апеков
11
Апеков
14
Салтыков
18
Килин
99
Азаров
99
Азаров
18
Килин
9
Понсе
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
9
Понсе
Остались в запасе
Краснодар
Акрон
1
Станислав Агкацев
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Остались в запасе
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Краснодар - Акрон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Ozon Арена
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