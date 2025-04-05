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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Акрон
Краснодар - Акрон: обзор матча 05 апреля 2025
Краснодар
05.04.2025, суббота, 19:45
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Акрон
50'
Кайо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Акрон
86'
Замена
С. Грибов
️️️️
А. Джурасович
Замена
С. Петров
️️️️
Д. Гонсалес
81'
Замена
Д. Козлов
️️️️
Э. Сперцян
75'
70'
Замена
Ш. Эсанов
️️️️
С. Бакаев
70'
Замена
А. Галоян
️️️️
В. Москвичев
Желтая карточка
А. Черников
69'
64'
Желтая карточка
А. Джурасович
59'
Замена
С. Лончар
️️️️
В. Бардыбахин
59'
Замена
В. Хубулов
️️️️
И. Джаковац
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
О. Олусегун
59'
56'
Желтая карточка
В. Бардыбахин
ГОЛ! 1:0!
Кайо
Пас отдал
Л. Оласа
50'
6'
Желтая карточка
Р. Эсковаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
(К)
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Акрон
13
Сергей Волков
(К)
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ПЗ
21
Роберто Фернандес
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Краснодар
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
11
Алексей Соловьев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
15
Стефан Лончар
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
31
Кайо
19
Коста
20
Гонсалес
53
Черников
8
Сперцян
88
Кривцов
11
Батчи
9
Кордоба
6
Олусегун
4-1-1-3-1
13
Волков
5
Джурасович
26
Эсковаль
24
Неделчару
13
Бардыбахин
5
Москвичев
35
Джаковац
17
Бакаев
71
Пестряков
21
Фернандес
22
Дзюба
20
Гонсалес
98
Петров
98
Петров
20
Гонсалес
8
Сперцян
18
Козлов
18
Козлов
8
Сперцян
6
Олусегун
99
Кобнан
99
Кобнан
6
Олусегун
13
Бардыбахин
15
Лончар
15
Лончар
13
Бардыбахин
17
Бакаев
25
Эсанов
25
Эсанов
17
Бакаев
5
Москвичев
21
Галоян
21
Галоян
5
Москвичев
35
Джаковац
8
Хубулов
8
Хубулов
35
Джаковац
5
Джурасович
53
Грибов
53
Грибов
5
Джурасович
Остались в запасе
Краснодар
Акрон
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
32
Игнат Тереховский
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
11
Алексей Соловьев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Максим Кузьмин
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
11
Алексей Соловьев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Максим Кузьмин
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Краснодар - Акрон
1
3
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
13
Офсайды
3
3
Количество передач
478
277
Сейвы
0
2
Точность передач %
86
67
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Евгений Кукуляк
Резервный судья:
Анатолий Жабченко
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Нагучев)
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