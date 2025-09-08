9 сентября в Ереване на стадионе имени Вазгена Саркисяна сборная Армении встретится с Ирландией в 6 туре квалификации к чемпионату мира. Обе команды находятся на разных полюсах по уровню текущей стабильности: если у ирландцев есть задел и организованность, то хозяева демонстрируют катастрофические провалы в обороне и давно не знают побед.

Армения

Сборная Армении переживает крайне сложный отрезок. Последние матчи обернулись настоящими провалами – 0:5 от Португалии, 1:6 и 0:3 от Грузии, 2:5 от Косово. В среднем за последние пять матчей команда пропускает 4.20 гола, что является одним из худших показателей текущего отбора. На фоне таких результатов даже яркие действия Эдуарда Сперцяна (5 голов за сборную) теряются. При этом Армения забивает почти в каждом матче – 5 мячей за 5 последних игр, но этого недостаточно, когда оборона откровенно не справляется с элементарным давлением. Команда не выигрывает в последних пяти встречах и пропускает в 30 матчах подряд – это тревожный и устойчивый тренд.

Ирландия

Сборная Ирландии выглядит более сбалансированной. В последних пяти матчах команда не проигрывает, а три игры подряд завершились вничью. При этом ирландцы регулярно забивают (7 мячей за 5 матчей), а их защита допускает не более одного гола за игру в среднем. Команда Эвана Фергюсона играет компактно, грамотно выстраивая оборону и умея воспользоваться шансами в атаке. Даже в матче с Венгрией (2:2) Ирландия показала характер, отыгрываясь и демонстрируя организованность. Физическая готовность и тактическая дисциплина позволяют сборной не теряться даже в выездных поединках.

Факты о командах

Армения

Не выигрывает в 5 последних матчах

В среднем: 1.00 забито, 4.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 30 матчах подряд

Забивает в 3 матчах подряд

Ирландия

Не проигрывает в 5 матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Играет вничью в 3 последних матчах

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч Армения – Ирландия

Армения находится в критическом состоянии в оборонительной фазе и даже при домашней поддержке вряд ли сможет сдержать более организованную и собранную Ирландию. У гостей есть стабильность, вариативность в атаке и преимущество в классе. Учитывая форму Армении, Ирландия имеет хорошие шансы не только не проиграть, но и забить минимум дважды. Впрочем, учитывая нестабильность ирландской защиты, и хозяева могут рассчитывать на гол престижа.

Рекомендованные ставки: