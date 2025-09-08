Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Армения – Ирландия: прогноз и ставки на матч 9 сентября 2025 с коэффициентом 2.00

08 сентября 2025 9:15
Армения - Ирландия
09 сент. 2025, вторник 19:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа Ирландии
Сделать ставку

9 сентября в Ереване на стадионе имени Вазгена Саркисяна сборная Армении встретится с Ирландией в 6 туре квалификации к чемпионату мира. Обе команды находятся на разных полюсах по уровню текущей стабильности: если у ирландцев есть задел и организованность, то хозяева демонстрируют катастрофические провалы в обороне и давно не знают побед.

Армения

Сборная Армении переживает крайне сложный отрезок. Последние матчи обернулись настоящими провалами – 0:5 от Португалии, 1:6 и 0:3 от Грузии, 2:5 от Косово. В среднем за последние пять матчей команда пропускает 4.20 гола, что является одним из худших показателей текущего отбора. На фоне таких результатов даже яркие действия Эдуарда Сперцяна (5 голов за сборную) теряются. При этом Армения забивает почти в каждом матче – 5 мячей за 5 последних игр, но этого недостаточно, когда оборона откровенно не справляется с элементарным давлением. Команда не выигрывает в последних пяти встречах и пропускает в 30 матчах подряд – это тревожный и устойчивый тренд.

Ирландия

Сборная Ирландии выглядит более сбалансированной. В последних пяти матчах команда не проигрывает, а три игры подряд завершились вничью. При этом ирландцы регулярно забивают (7 мячей за 5 матчей), а их защита допускает не более одного гола за игру в среднем. Команда Эвана Фергюсона играет компактно, грамотно выстраивая оборону и умея воспользоваться шансами в атаке. Даже в матче с Венгрией (2:2) Ирландия показала характер, отыгрываясь и демонстрируя организованность. Физическая готовность и тактическая дисциплина позволяют сборной не теряться даже в выездных поединках.

Факты о командах

Армения

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 4.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 30 матчах подряд
  • Забивает в 3 матчах подряд

Ирландия

  • Не проигрывает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Играет вничью в 3 последних матчах
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
40% (2)
0% (0)
60% (3)
6
Забитых мячей
7
1.2
В среднем за матч
1.4
2:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Армения
2 : 1
09.09.2025
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 2
27.09.2022
Армения
Лига наций, 1 тур
Армения
1 : 0
04.06.2022
Ирландия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 12 тур
Ирландия
2 : 1
11.10.2011
Армения
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 1 тур
Армения
0 : 1
03.09.2010
Ирландия

Прогноз на матч Армения – Ирландия

Армения находится в критическом состоянии в оборонительной фазе и даже при домашней поддержке вряд ли сможет сдержать более организованную и собранную Ирландию. У гостей есть стабильность, вариативность в атаке и преимущество в классе. Учитывая форму Армении, Ирландия имеет хорошие шансы не только не проиграть, но и забить минимум дважды. Впрочем, учитывая нестабильность ирландской защиты, и хозяева могут рассчитывать на гол престижа.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Ирландии – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал Ирландии больше 1.5 – коэффициент 2.20
  • Обе забьют – коэффициент 1.85

2.00
Победа Ирландии
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ирландия Армения
Другие прогнозы
11.09.2025
17:00
1.75
Россия. Кубок, 3 раунд
Амкал - Салют
Победа «Салюта»
11.09.2025
19:30
1.88
Россия. Кубок, 3 раунд
Леон Сатурн - БроукБойз
Оба тайма меньше 1.5 гола
12.09.2025
15:30
1.82
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия - ЛНЗ
ЛНЗ не проиграет (X2)
12.09.2025
18:00
1.78
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес - Кудровка
Обе команды забьют
12.09.2025
19:00
1.75
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Торпедо - Волга
Волга Ульяновск забьет
12.09.2025
19:00
1.70
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин - Динамо Мх
Обе забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 