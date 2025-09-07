Введите ваш ник на сайте
Израиль – Италия: прогноз и ставки на матч 8 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

07 сентября 2025 9:00
Израиль - Италия
08 сент. 2025, понедельник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа Италии
Сделать ставку

8 сентября на стадионе «Надьэрдеи» состоится матч 6 тура квалификации чемпионата мира между сборными Израиля и Италии. Обе команды находятся в верхней части таблицы и ведут борьбу за выход в финальную часть турнира. Израиль показывает впечатляющий прогресс, но Италия набирает форму после осечки с Норвегией.

Израиль

Сборная Израиля входит в число самых результативных команд своего квартета. За 4 тура команда забила 12 голов и уверенно обыграла Молдову (4:0), Эстонию (3:1) и Словакию (1:0 в товарищеской игре). Главной силой команды является атакующий потенциал – в среднем 2.4 гола за матч. Абу-Фани стал одним из ключевых бомбардиров, стабильно реализуя моменты. Однако оборона Израиля не без изъянов: 6 пропущенных голов за последние 5 встреч и регулярные проблемы при позиционных атаках соперника.

Италия

Команда Лучано Спаллетти начала отбор не идеально, но после поражения от Норвегии (0:3) уверенно взяла верх над Молдовой (2:0) и Эстонией (5:0), показав, что по классу всe ещe входит в элиту. Италия обладает более опытным и сбалансированным составом. Команда забивает 2.2 гола за игру, но оборона всe же не идеальна – 8 пропущенных мячей за 5 последних матчей. Несмотря на неустойчивость, атака функционирует мощно, с активной фланговой игрой и хорошей реализацией моментов. Давиде Фраттези остаeтся главной угрозой у ворот соперников.

Факты о командах

Израиль

  • Победа в 3 последних матчах
  • В среднем: 2.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • 12 голов за 5 последних встреч

Италия

  • В среднем: 2.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 5:0 над Эстонией в последнем туре
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • Победа в 2 из 3 матчей квалификации

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (5)
7
Забитых мячей
15
1.4
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
5:4
Самый результативный матч:  4:5
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Израиль
4 : 5
08.09.2025
Италия
Лига наций, 4 тур
Италия
4 : 1
14.10.2024
Израиль
Лига наций, 2 тур
Израиль
1 : 2
09.09.2024
Италия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Италия
1 : 0
05.09.2017
Израиль
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Израиль
1 : 3
05.09.2016
Италия

Прогноз на матч Израиль – Италия

Матч обещает быть результативным и напряжeнным. Израиль играет уверенно дома и набрал отличный темп, но по качеству игры и уровню игроков всe ещe уступает Италии. Команда Спаллетти будет контролировать темп и использовать фланговые атаки, чтобы вскрывать оборону хозяев. Израиль вряд ли уйдeт с поля без забитого мяча, но сдержать итальянскую атаку будет крайне сложно. Вероятен обмен голами и победа гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Италии – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал Италии больше 1.5 – коэффициент 2.05

1.85
Победа Италии
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Израиль
