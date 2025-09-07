8 сентября на стадионе «Надьэрдеи» состоится матч 6 тура квалификации чемпионата мира между сборными Израиля и Италии. Обе команды находятся в верхней части таблицы и ведут борьбу за выход в финальную часть турнира. Израиль показывает впечатляющий прогресс, но Италия набирает форму после осечки с Норвегией.

Израиль

Сборная Израиля входит в число самых результативных команд своего квартета. За 4 тура команда забила 12 голов и уверенно обыграла Молдову (4:0), Эстонию (3:1) и Словакию (1:0 в товарищеской игре). Главной силой команды является атакующий потенциал – в среднем 2.4 гола за матч. Абу-Фани стал одним из ключевых бомбардиров, стабильно реализуя моменты. Однако оборона Израиля не без изъянов: 6 пропущенных голов за последние 5 встреч и регулярные проблемы при позиционных атаках соперника.

Италия

Команда Лучано Спаллетти начала отбор не идеально, но после поражения от Норвегии (0:3) уверенно взяла верх над Молдовой (2:0) и Эстонией (5:0), показав, что по классу всe ещe входит в элиту. Италия обладает более опытным и сбалансированным составом. Команда забивает 2.2 гола за игру, но оборона всe же не идеальна – 8 пропущенных мячей за 5 последних матчей. Несмотря на неустойчивость, атака функционирует мощно, с активной фланговой игрой и хорошей реализацией моментов. Давиде Фраттези остаeтся главной угрозой у ворот соперников.

Факты о командах

Израиль

Победа в 3 последних матчах

В среднем: 2.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 матчах подряд

12 голов за 5 последних встреч

Италия

В среднем: 2.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Победа 5:0 над Эстонией в последнем туре

Забивает в 10 из 12 последних матчей

Победа в 2 из 3 матчей квалификации

Прогноз на матч Израиль – Италия

Матч обещает быть результативным и напряжeнным. Израиль играет уверенно дома и набрал отличный темп, но по качеству игры и уровню игроков всe ещe уступает Италии. Команда Спаллетти будет контролировать темп и использовать фланговые атаки, чтобы вскрывать оборону хозяев. Израиль вряд ли уйдeт с поля без забитого мяча, но сдержать итальянскую атаку будет крайне сложно. Вероятен обмен голами и победа гостей.

Рекомендованные ставки: