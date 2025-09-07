Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Урал» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 8 сентября 2025 с коэффициентом 1.77

07 сентября 2025 8:01
Урал - Нефтехимик
08 сент. 2025, понедельник 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.77
Победа «Урала» с форой (-1)
Сделать ставку

8 сентября на Центральном стадионе Екатеринбурга состоится матч 9-го тура Первой лиги между «Уралом» и «Нефтехимиком». Хозяева идут лидерами турнира, демонстрируя мощное атакующее выступление и надeжную оборону. Гости же находятся в нижней части таблицы и испытывают серьeзные трудности в последних турах.

«Урал»

Команда из Екатеринбурга возглавляет таблицу с 19 очками после 8 туров. «Урал» одержал 6 побед и отличается лучшим балансом забитых и пропущенных мячей в лиге – 15:5. В последних трeх матчах команда продолжает забивать стабильно и показывает уверенную игру на всех участках поля. Особенно выделяется нападающий Секулич, на счету которого уже 6 мячей. В последних пяти встречах «Урал» добился трeх побед при одной ничьей и одном поражении, забив 9 и пропустив всего 2 гола. Дома команда играет дисциплинированно и с максимальной отдачей, что делает еe фаворитом предстоящего матча.

«Нефтехимик»

У команды из Нижнекамска только 7 очков и 14-е место после 8 туров. «Нефтехимик» проиграл три из последних четырeх матчей, включая разгром от «Родины» со счeтом 1:5. Проблемы в обороне очевидны: 10 пропущенных мячей за последние 5 встреч. Несмотря на это, команда регулярно забивает (в 5 из 7 последних игр), но часто упускает результат из-за слабой игры в защите. Атака нестабильна, но всe же создаeт моменты, особенно в гостевых матчах, где «Нефтехимик» нередко удивляет фаворитов.

Факты о командах

«Урал»

  • Лучшая разница мячей в турнире: +10
  • Не проигрывает в 3 матчах подряд
  • В среднем 1.80 забитых гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает 0.40 гола за игру в последних 5 встречах

«Нефтехимик»

  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем 2.00 пропущенных гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 5 из 7 последних игр
  • Не может выиграть в 4 турах подряд

Личные встречи
50% (3)
50% (3)
0% (0)
13
Забитых мячей
8
2.17
В среднем за матч
1.33
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Урал
1 : 1
08.09.2025
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 28 тур
Урал
3 : 2
11.04.2025
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 7 тур
Нефтехимик
1 : 1
24.08.2024
Урал
Россия. Кубок, 1/16 финала
Нефтехимик
2 : 3
25.09.2018
Урал
Россия. ФНЛ, 32 тур
Нефтехимик
2 : 2
13.05.2013
Урал
Россия. ФНЛ, 16 тур
Урал
3 : 0
14.10.2012
Нефтехимик
Показать все

Прогноз на матч

С учeтом разницы в классе, турнирных задач и текущей формы, очевидно, что «Урал» выглядит предпочтительнее. Команда играет стабильно, много забивает и надeжно действует в обороне. «Нефтехимик» показывает атакующую активность, но часто проваливается в защите. Вероятен сценарий, при котором хозяева контролируют игру и добиваются победы с преимуществом в счeте.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Урала» с форой (-1) – коэффициент 1.77
  • Индивидуальный тотал «Урала» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • «Нефтехимик» забьeт – да – коэффициент 2.25

1.77
Победа «Урала» с форой (-1)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Урал
Другие прогнозы
11.09.2025
17:00
1.75
Россия. Кубок, 3 раунд
Амкал - Салют
Победа «Салюта»
11.09.2025
19:30
1.88
Россия. Кубок, 3 раунд
Леон Сатурн - БроукБойз
Оба тайма меньше 1.5 гола
12.09.2025
15:30
1.82
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия - ЛНЗ
ЛНЗ не проиграет (X2)
12.09.2025
18:00
1.78
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес - Кудровка
Обе команды забьют
12.09.2025
19:00
1.75
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Торпедо - Волга
Волга Ульяновск забьет
12.09.2025
19:00
1.70
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин - Динамо Мх
Обе забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 