7 сентября на стадионе «Констант Ванден Сток» Бельгия проведет домашний матч против Казахстана в рамках шестого тура европейской квалификации на чемпионат мира. Хозяева демонстрируют результативную игру и продолжают борьбу за лидерство в группе, в то время как Казахстан пытается вернуться в зону стыковых матчей после череды неудач.

Бельгия

Сборная Бельгии постепенно входит в оптимальную форму после нестабильного начала года. Команда уверенно разобралась с Лихтенштейном, забив шесть безответных мячей, и продолжает набирать очки: 7 из 9 возможных в отборе. В активе «красных дьяволов» – 15 голов за пять матчей, что подтверждает высокую атакующую мощь. При этом оборона команды неидеальна: Бельгия пропускает в среднем 1.40 мяча за игру. Несмотря на это, команда стабильно забивает и на классе обыгрывает соперников ниже рангом.

Казахстан

Сборная Казахстана переживает непростой отрезок – команда проиграла три матча подряд, не сумев отличиться ни в одном из них. Единственные очки были набраны в игре с Лихтенштейном, однако против более организованных соперников казахстанцы испытывают серьeзные трудности. Казахстан в среднем забивает менее одного мяча за игру, а пропускает почти два, что говорит о проблемах как в созидании, так и в оборонительной линии.

Факты о командах

Бельгия

Победа в 3 последних матчах в отборе

В среднем: 3.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 последних матчах

6:0 в гостях против Лихтенштейна в прошлом туре

Казахстан

3 поражения подряд

В среднем: 0.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Не забивает в 3 последних матчах

0 очков в матчах против топ-соперников группы

Прогноз на матч Бельгия – Казахстан

Сборная Бельгии выходит на этот матч явным фаворитом: и по качеству игры, и по статистике, и по составу. Казахстан демонстрирует слабую игру в атаке, тогда как Бельгия, даже несмотря на небольшие проблемы в защите, почти всегда реализует свои моменты. С высокой вероятностью матч пройдет под контролем хозяев, которые постараются обеспечить комфортный результат уже в первом тайме. Ожидаем минимум два гола от Бельгии и низкую результативность со стороны гостей.

Рекомендованные ставки: