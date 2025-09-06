Введите ваш ник на сайте
Бельгия – Казахстан: прогноз и ставки на матч 7 сентября 2025 с коэффициентом 1.46

06 сентября 2025 9:27
Бельгия - Казахстан
07 сент. 2025, воскресенье 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.46
Победа Бельгии с форой -1.5
Сделать ставку

7 сентября на стадионе «Констант Ванден Сток» Бельгия проведет домашний матч против Казахстана в рамках шестого тура европейской квалификации на чемпионат мира. Хозяева демонстрируют результативную игру и продолжают борьбу за лидерство в группе, в то время как Казахстан пытается вернуться в зону стыковых матчей после череды неудач.

Бельгия

Сборная Бельгии постепенно входит в оптимальную форму после нестабильного начала года. Команда уверенно разобралась с Лихтенштейном, забив шесть безответных мячей, и продолжает набирать очки: 7 из 9 возможных в отборе. В активе «красных дьяволов» – 15 голов за пять матчей, что подтверждает высокую атакующую мощь. При этом оборона команды неидеальна: Бельгия пропускает в среднем 1.40 мяча за игру. Несмотря на это, команда стабильно забивает и на классе обыгрывает соперников ниже рангом.

Казахстан

Сборная Казахстана переживает непростой отрезок – команда проиграла три матча подряд, не сумев отличиться ни в одном из них. Единственные очки были набраны в игре с Лихтенштейном, однако против более организованных соперников казахстанцы испытывают серьeзные трудности. Казахстан в среднем забивает менее одного мяча за игру, а пропускает почти два, что говорит о проблемах как в созидании, так и в оборонительной линии.

Факты о командах

Бельгия

  • Победа в 3 последних матчах в отборе
  • В среднем: 3.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 последних матчах
  • 6:0 в гостях против Лихтенштейна в прошлом туре

Казахстан

  • 3 поражения подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не забивает в 3 последних матчах
  • 0 очков в матчах против топ-соперников группы

Личные встречи
71% (5)
29% (2)
0% (0)
19
Забитых мячей
3
2.71
В среднем за матч
0.43
6:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  2:2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Бельгия
6 : 0
07.09.2025
Казахстан
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Казахстан
0 : 2
13.10.2019
Бельгия
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Бельгия
3 : 0
08.06.2019
Казахстан
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 11 тур
Бельгия
4 : 1
07.10.2011
Казахстан
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 3 тур
Казахстан
0 : 2
08.10.2010
Бельгия
Отборочные матчи к ЧЕ, 14 тур
Казахстан
2 : 2
12.09.2007
Бельгия
Отборочные матчи к ЧЕ, 1 тур
Бельгия
0 : 0
16.08.2006
Казахстан
Показать все

Прогноз на матч Бельгия – Казахстан

Сборная Бельгии выходит на этот матч явным фаворитом: и по качеству игры, и по статистике, и по составу. Казахстан демонстрирует слабую игру в атаке, тогда как Бельгия, даже несмотря на небольшие проблемы в защите, почти всегда реализует свои моменты. С высокой вероятностью матч пройдет под контролем хозяев, которые постараются обеспечить комфортный результат уже в первом тайме. Ожидаем минимум два гола от Бельгии и низкую результативность со стороны гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Бельгии с форой -1.5 – коэффициент 1.46
  • Индивидуальный тотал Бельгии больше 2 голов – коэффициент 1.78
  • Казахстан не забьет – коэффициент 1.85

1.46
Победа Бельгии с форой -1.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Казахстан Бельгия
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
