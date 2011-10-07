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Бельгия - Казахстан
Бельгия - Казахстан: обзор матча 07 октября 2011
Бельгия
07.10.2011, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 11 тур
4 : 1
Завершен
Казахстан
40'
Т. Симонс (П)
43'
Э. Азар
49'
В. Компани
84'
В. Евстигнеев (АГ)
86'
К. Нурдаулетов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Казахстан
ГОЛ с пенальти! 4:1!
К. Нурдаулетов
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
В. Евстигнеев
Замена
М. Шахметов
️️️️
А. Карпович
Замена
С. Дефур
️️️️
Т. Симонс
Замена
М. Огунжими
️️️️
И. Де Камарго
Желтая карточка
Д. ван Бюйтен
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Э. Азар
Замена
К. Нурдаулетов
️️️️
Ж. Кукеев
Красная карточка
Н. Кургулин
ГОЛ! 3:0!
В. Компани
ГОЛ! 2:0!
Э. Азар
Пас отдал
Д. Мертенс
Желтая карточка
А. Карпович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Симонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
19
Мусса Дембеле
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
14
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Казахстан
22
Владимир Логиновский
ВР
6
Андрей Карпович
ЛЗ
2
Александр Киров
ЛЗ
18
Нуртаз Кургулин
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
0
Мухтар Мухтаров
ЦЗ
21
Жамбыл Кукеев
ЛП
23
Виталий Евстигнеев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
0
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
16
Марвин Огунжими
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
0
Сергей Гридин
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
6
Кайрат Нурдаулетов
ОП
14
Марат Шахметов
ЦП
14
Азат Нургалиев
ЦП
9
Сергей Остапенко
ЦФ
4-3-1-2
12
Миньоле
23
Киман
4
Компани
5
Вертонген
15
ван Бюйтен
19
Дембеле
6
Витсель
3
Симонс
10
Азар
14
Де Камарго
14
Мертенс
3-2-3-1
22
Логиновский
18
Кургулин
0
Рожков
0
Мухтаров
6
Карпович
2
Киров
23
Евстигнеев
7
Мужиков
21
Кукеев
20
Хижниченко
3
Симонс
16
Дефур
16
Дефур
3
Симонс
10
Азар
0
Оджиджа-Офое
0
Оджиджа-Офое
10
Азар
14
Де Камарго
16
Огунжими
16
Огунжими
14
Де Камарго
6
Карпович
14
Шахметов
14
Шахметов
6
Карпович
21
Кукеев
6
Нурдаулетов
6
Нурдаулетов
21
Кукеев
Остались в запасе
Бельгия
Казахстан
1
Тибо Куртуа
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
0
Сергей Гридин
ЦЗ
22
Андрей Сидельников
ВР
3
Марк Гурман
ЦЗ
14
Азат Нургалиев
ЦП
9
Сергей Остапенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
0
Сергей Гридин
ЦЗ
22
Андрей Сидельников
ВР
3
Марк Гурман
ЦЗ
14
Азат Нургалиев
ЦП
9
Сергей Остапенко
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Статистика матча Бельгия - Казахстан
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
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