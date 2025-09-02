Введите ваш ник на сайте
«Сокол» – «КАМАЗ»: прогноз и ставки на матч 3 сентября 2025 с коэффициентом 2.10

02 сентября 2025 8:36
Сокол - КАМАЗ
03 сент. 2025, среда 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 8 тур
2.10
Победа «КАМАЗа»
3 сентября на стадионе «Локомотив» в Ульяновске состоится матч 8-го тура Первой лиги, в котором «Сокол» примет «КАМАЗ». Ожидается интересное противостояние двух команд, которые занимают близкие позиции в турнирной таблице, но находятся в разных формах.

«Сокол»

«Сокол» не может найти свою стабильность в текущем сезоне. После 7 туров команда набрала 4 очка и занимает 16 место в турнире. В последних играх они не могут победить – не выигрывают в 7 матчах подряд. Проблемы команды в атаке остаются актуальными: «Сокол» забивает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах. Лучший бомбардир команды, Владислав Шпитальный, забил 2 гола в 6 матчах, но этого недостаточно для выхода на более высокие позиции. Защитная линия также оставляет желать лучшего: команда пропускает в среднем 1.40 гола за игру. Однако на своем поле «Сокол» все еще способен бороться, и именно в родных стенах они смогут продемонстрировать лучший результат.

«КАМАЗ»

«КАМАЗ» находится в более уверенной форме. После 7 туров команда набрала 14 очков и занимает 4 место в турнирной таблице. В последние игры они не проигрывают, и в атаке показывают хорошие результаты. В последних 5 матчах «КАМАЗ» забивает в среднем 2.00 гола за игру. Лучший бомбардир команды, Руслан Апеков, забил 5 голов в 7 матчах. В обороне «КАМАЗ» также достаточно стабилен, пропуская в среднем 1.20 гола за игру. Важно отметить, что «КАМАЗ» является одним из самых результативных коллективов в Первой лиге и будет рассчитывать на свою атаку в предстоящем матче.

Факты о командах

«Сокол»

  • Не может победить в 7 последних матчах

  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах

  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах

  • Победа 2:1 над «Арсеналом Тула» в последнем туре

«КАМАЗ»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах
  • Победа 3:1 над «Уфой» в последнем туре

Личные встречи
29% (2)
29% (2)
43% (3)
5
Забитых мячей
10
0.71
В среднем за матч
1.43
2:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Сокол
0 : 2
03.09.2025
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
09.11.2024
Сокол
Россия. Первая лига, 3 тур
Сокол
1 : 0
27.07.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 34 тур
КАМАЗ
1 : 2
25.05.2024
Сокол
Россия. Первая лига, 9 тур
Сокол
1 : 1
09.09.2023
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сокол
0 : 0
16.03.2016
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 8 тур
КАМАЗ
3 : 0
23.08.2015
Сокол
Прогноз на матч

Матч обещает быть напряжeнным, так как обе команды испытывают проблемы в защите, но «КАМАЗ» выглядит предпочтительнее в атаке и имеет более стабильные результаты. «Сокол» будет стараться использовать преимущество домашнего поля, но отсутствие стабильности в атаке и защите может стать серьeзным препятствием. В свою очередь, «КАМАЗ» имеет качественную атаку и способен на выезде забивать.

Вероятно, что игра завершится с минимальным перевесом в пользу гостей. «Сокол» будет бороться за очки, но «КАМАЗ» способен использовать свои атакующие качества для того, чтобы добиться победы. Важно, что в последних играх обе команды показывают высокую результативность, и ожидается, что в матче будет забито несколько голов.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «КАМАЗ» – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
  • Ожидаемый исход – победа «КАМАЗ» с минимальным перевесом, 1:0 или 2:1.

2.10
Победа «КАМАЗа»
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Сокол
