3 сентября на стадионе «Локомотив» в Ульяновске состоится матч 8-го тура Первой лиги, в котором «Сокол» примет «КАМАЗ». Ожидается интересное противостояние двух команд, которые занимают близкие позиции в турнирной таблице, но находятся в разных формах.

«Сокол»

«Сокол» не может найти свою стабильность в текущем сезоне. После 7 туров команда набрала 4 очка и занимает 16 место в турнире. В последних играх они не могут победить – не выигрывают в 7 матчах подряд. Проблемы команды в атаке остаются актуальными: «Сокол» забивает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах. Лучший бомбардир команды, Владислав Шпитальный, забил 2 гола в 6 матчах, но этого недостаточно для выхода на более высокие позиции. Защитная линия также оставляет желать лучшего: команда пропускает в среднем 1.40 гола за игру. Однако на своем поле «Сокол» все еще способен бороться, и именно в родных стенах они смогут продемонстрировать лучший результат.

«КАМАЗ»

«КАМАЗ» находится в более уверенной форме. После 7 туров команда набрала 14 очков и занимает 4 место в турнирной таблице. В последние игры они не проигрывают, и в атаке показывают хорошие результаты. В последних 5 матчах «КАМАЗ» забивает в среднем 2.00 гола за игру. Лучший бомбардир команды, Руслан Апеков, забил 5 голов в 7 матчах. В обороне «КАМАЗ» также достаточно стабилен, пропуская в среднем 1.20 гола за игру. Важно отметить, что «КАМАЗ» является одним из самых результативных коллективов в Первой лиге и будет рассчитывать на свою атаку в предстоящем матче.

Факты о командах

«Сокол»

Не может победить в 7 последних матчах

Забивает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах

Победа 2:1 над «Арсеналом Тула» в последнем туре

«КАМАЗ»

Не проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах

Победа 3:1 над «Уфой» в последнем туре

Прогноз на матч

Матч обещает быть напряжeнным, так как обе команды испытывают проблемы в защите, но «КАМАЗ» выглядит предпочтительнее в атаке и имеет более стабильные результаты. «Сокол» будет стараться использовать преимущество домашнего поля, но отсутствие стабильности в атаке и защите может стать серьeзным препятствием. В свою очередь, «КАМАЗ» имеет качественную атаку и способен на выезде забивать.

Вероятно, что игра завершится с минимальным перевесом в пользу гостей. «Сокол» будет бороться за очки, но «КАМАЗ» способен использовать свои атакующие качества для того, чтобы добиться победы. Важно, что в последних играх обе команды показывают высокую результативность, и ожидается, что в матче будет забито несколько голов.

Рекомендованные ставки: