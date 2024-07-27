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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - КАМАЗ
Сокол - КАМАЗ: обзор матча 27 июля 2024
Сокол
27.07.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
51'
Е. Карпицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - КАМАЗ
90'
+2
Желтая карточка
А. Абрамов
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Д. Сасин
87'
73'
Замена
А. Гюрджан
️️️️
Р. Аюкин
Замена
Ш. Саадуев
️️️️
В. Бабаев
68'
65'
Замена
Р. Защепкин
️️️️
Р. Акбашев
65'
Замена
А. Абрамов
️️️️
В. Почивалин
Желтая карточка
В. Бабаев
63'
ГОЛ! 1:0!
Е. Карпицкий
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
6
Иван Козлов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Артем Максименко
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
КАМАЗ
75
Роман Гращенков
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
10
Роман Защепкин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
3-2-2-2-1
13
Косаревский
51
Синяк
13
Иванов
27
Молодцов
8
Гуз
22
Чобанов
20
Полубояринов
28
Забелин
77
Сасин
11
Бабаев
21
Карпицкий
4-2-2-1-1
31
Анисимов
11
Стародуб
3
Маругин
4
Кусяпов
13
Почивалин
21
Горелов
6
Козлов
7
Аюкин
99
Акбашев
33
Фартуна
10
Караев
11
Бабаев
10
Саадуев
10
Саадуев
11
Бабаев
77
Сасин
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Сасин
7
Аюкин
22
Гюрджан
22
Гюрджан
7
Аюкин
13
Почивалин
4
Абрамов
4
Абрамов
13
Почивалин
99
Акбашев
10
Защепкин
10
Защепкин
99
Акбашев
Остались в запасе
Сокол
КАМАЗ
1
Тимур Крайков
ВР
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
75
Роман Гращенков
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
Остались в запасе
75
Роман Гращенков
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Сокол - КАМАЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лапатухин
(Москва)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Максим Каюмов (Москва)
Резервный судья:
Богдан Головко (Волгоград)
Делегат:
Антон Воронцов (Москва)
Инспектор:
Рудольф Исаков (Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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