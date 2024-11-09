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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Сокол
КАМАЗ - Сокол: обзор матча 09 ноября 2024
КАМАЗ
09.11.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Сокол
76'
Д. Караев
5'
Д. Сасин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Сокол
90'
+3
Желтая карточка
П. Забелин
Замена
Р. Аюкин
️️️️
А. Абрамов
87'
Замена
Р. Защепкин
️️️️
Д. Караев
87'
79'
Замена
В. Самко
️️️️
Р. Чобанов
ГОЛ! 1:1!
Д. Караев
76'
65'
Замена
В. Бабаев
️️️️
Д. Полубояринов
59'
Замена
А. Гуз
️️️️
Н. Капленко
59'
Замена
Р. Ермолин
️️️️
Д. Сасин
Замена
А. Дерюгин
️️️️
Ю. Кириллов
59'
35'
Желтая карточка
Д. Сасин
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сасин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
3-4-1-1-1
76
Купцов
4
Абрамов
3
Маругин
18
Мельников
13
Почивалин
6
Козлов
21
Горелов
11
Стародуб
42
Кириллов
33
Фартуна
10
Караев
4-2-2-2
13
Косаревский
8
Дудиев
77
Юзепчук
13
Иванов
51
Синяк
8
Капленко
22
Чобанов
28
Забелин
20
Полубояринов
9
Максименко
77
Сасин
4
Абрамов
7
Аюкин
7
Аюкин
4
Абрамов
42
Кириллов
53
Дерюгин
53
Дерюгин
42
Кириллов
10
Караев
10
Защепкин
10
Защепкин
10
Караев
8
Капленко
8
Гуз
8
Гуз
8
Капленко
77
Сасин
69
Ермолин
69
Ермолин
77
Сасин
20
Полубояринов
11
Бабаев
11
Бабаев
20
Полубояринов
22
Чобанов
70
Самко
70
Самко
22
Чобанов
Остались в запасе
КАМАЗ
Сокол
31
Артур Анисимов
ВР
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча КАМАЗ - Сокол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Инал Танашев
(Нальчик)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Резервный судья:
Игорь Захаров (Казань)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
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